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Черга спадкоємців: хто отримає
спадщину, якщо нема заповіту

Черга спадкоємців: хто отримає спадщину, якщо нема заповіту
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 25 лип, 2021 13:03

Черга спадкоємців: хто отримає спадщину, якщо нема заповіту

Пропонуємо до обговорення:
В Україні процедура спадкування здійснюється за заповітом або за законом.

Дивися повний текст Черга спадкоємців: хто отримає спадщину, якщо нема заповіту.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 25 лип, 2021 13:03

При чем тут "фахівці Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції у м. Суми." ?

Это всем известная норма гражданского кодекса, действующая уже несколько десятилетий ... и тут вдруг какие-то говнофахивци какого-то говноПівнічно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції у м. Суми сообщают общественности эту новость, а финансы ее перепащивают ...
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