Загальні статки провідних китайських бізнесменів, що працюють в сфері IT, впали на $87 млрд з кінця червня.
Дивися повний текст Китайські ІТ-бізнесмени втратили за місяць $87 млрд через наступ регуляторів.
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Додано: Вів 10 сер, 2021 22:38
Китайські ІТ-бізнесмени втратили за місяць $87 млрд...
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Дивися повний текст Китайські ІТ-бізнесмени втратили за місяць $87 млрд через наступ регуляторів.
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