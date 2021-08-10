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Китайські ІТ-бізнесмени
втратили за місяць $87 млрд...

Китайські ІТ-бізнесмени втратили за місяць $87 млрд...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 22:38

Китайські ІТ-бізнесмени втратили за місяць $87 млрд...

Пропонуємо до обговорення:
Загальні статки провідних китайських бізнесменів, що працюють в сфері IT, впали на $87 млрд з кінця червня.

Дивися повний текст Китайські ІТ-бізнесмени втратили за місяць $87 млрд через наступ регуляторів.
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