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Безпідставно евакуювали автівки: у Києві викрили...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 16 сер, 2021 16:53
Пропонуємо до обговорення:
У Києві викрили групу посадовців КМДА на зловживанні службовим становищем. Разом з двома підприємцями, зловмисники організували злочинну схему, яка полягала у незаконній евакуації припаркованих автомобілів.
Дивися повний текст Безпідставно евакуювали автівки: у Києві викрили злочинну схему посадовців КМДА
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Додано: Пон 16 сер, 2021 17:28
Нарешті взялися за цю банду. Але цього мало.
По всьому бульвару Лесі Українки від Басейної до площі Лесі всюди наліпили стовпчиків і жодної парковки, при тому, що там купа магазинів, люди мають ставити авто за кілометр від магазину? І таке вони роблять по всьому місту.
Там треба саджати все керівництво Департаменту транспортної інфраструктури КМДА, за корупційні дії, за цілеспрямоване погіршення ситуації з дорожнім рухом тощо.
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