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У Інтерпайпі Пінчука заявили, що компанію змушують піти...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 17 сер, 2021 14:41
Пропонуємо до обговорення:
В українській промисловій компанії Інтерпайп бізнесмена Віктора Пінчука вважають, що її змушують піти з ринку труб США шляхом введення останнім часом ряду обмежень на поставки продукції в цю країну.
Дивися повний текст У Інтерпайпі Пінчука заявили, що компанію змушують піти з ринку труб США
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Додано: Вів 17 сер, 2021 14:41
Припал не к тому источнику силы. Вместо Хилари теперь Джо. Ничего, поправит по бизнесу))
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astatempo
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