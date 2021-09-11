ТОВ "Спільне українсько-німецьке підприємство "Автострада" виграло тендер на добудову Дарницького мосту в Києві.
Дивися повний текст Стало відомо, коли збираються добудувати Дарницький міст.
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Додано: Вів 14 вер, 2021 08:56
Стало відомо, коли збираються добудувати Дарницький міст
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Стало відомо, коли збираються добудувати Дарницький міст.
Додано: Вів 14 вер, 2021 08:56
Позорисько Кличку за такий стан мосту, друга смуга в напрямку лівого берега в метрових ямах, далі взагалі ні розмітки, ні освітлення і по ньому їздять сотні тисяч людей щодня.
Там де розворот з Березняків на дарницьке шосе, потрібно ліву смугу тим хто по мосту їде зробити непроїзною (постійне червоне світло), дуже аварійно небезпечна дільнка.
Забули про безпеку руху.
Додано: Вів 14 вер, 2021 12:52
Re: Стало відомо, коли збираються добудувати Дарницький міст
Интересно кто за него повторно голосовал? Наверно такие же как и он.
Печально.
Додано: Вів 14 вер, 2021 13:07
Додано: Сер 15 вер, 2021 08:54
Я, к примеру, поддерживаю Кличко. Не без вопросов к нему, конечно. Но ведь мер, действительно, неплохой. У нас просто некоторые люди недалекие, у них проблемы с причинно- следственными связями, с нытьем, и т.д. и т.п.. По факту- кого не спросишь- каждый второй голосовал за Кличко. Считаю, вполне заслуженно. Очень много объектов инфраструктуры привел в порядок. Видно, что Киев преображается. Один парк Наталка чего стоит. Но всем надо все и сразу.
Додано: Сер 15 вер, 2021 10:40
Преобразился в мирового лидера по пробкам.
Уже много раз вам говорилось, а вы за свое, люди живут и работают не в парках. Дворы убитые, дороги убитые но есть парк Наталка. В восторге от одних парков могут быть только бездельники которые ничего не делают. У кличковской банды все направлено на получение максимальной выгоды, чтоб сделать дорогу они еще и меняют тротуары, бордюры, столбы и т.д. В результате ремонт Бандеры 2 года, кусочек Окружной 2 года, сейчас начали ремонт ГС 5!!! лет. Те кто стоят часами в этих искусственных пробках плюнут в лицо и Кличку и таким кличкофилам.
В соседском дворе делали асфальт, но так как это было по кличковской методике то меняли и нормальные бордюры и пешеходные дорожки, в результате это заняло 2 недели и 1млн.грн, хотя за это время и деньги можно было поменять асфальт еще в пяти дворах.
Додано: Сер 15 вер, 2021 22:46
Re: Стало відомо, коли збираються добудувати Дарницький міст
Да уж, канешна.
Единственный мер, у которого за 2 срока (7 лет!) построен целый 0 станций метро, 0 новых развязок и 0 мостов
Ой, 1 мостик через улицу есть - забыл. правда и он, поскольку построен с нарушениями, официально так и не был введен в эксплуатацию.
А уж на ваш хваленый парк Наталка (нет, красиво,тут вопросов нет), первую очередь которого реконструировала компания-грузоперевозчик, столько денег ̶ ̶у̶к̶р̶а̶л̶и̶ угрохали, что можно было с ноля новый Гидропарк отстроить
мер, действительно, неплохой
А кому и кобыла - невеста
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