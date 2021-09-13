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Ціна на газ в Європі
перевищила 770 доларів

Ціна на газ в Європі перевищила 770 доларів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 10:58

Ціна на газ в Європі перевищила 770 доларів

Пропонуємо до обговорення:
Ціна на газ в Європі досягла позначки в 772,5 доларів за тисячу кубометрів. Ціна зростає на тлі низьких запасів в європейських сховищах.

Дивися повний текст Ціна на газ в Європі перевищила 770 доларів.
R2
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Никто не знает где есть запасы бесплатных покрышек?
Зимой надо будет как-то греться...
wild2006
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 12:42

Re: Ціна на газ в Європі перевищила 770 доларів

Агент Меркель отримає Героя Росії.
unicdima
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 14:59

Орденами тут не поможешь
yegres
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 15:45

Якщо на графік дивитись то нічого наче страшного немає
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