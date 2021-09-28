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Швеція повністю скасовує
обмеження, пов'язані з COVID-19

Швеція повністю скасовує обмеження, пов'язані з COVID-19
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 13:19

Швеція повністю скасовує обмеження, пов'язані з COVID-19

Пропонуємо до обговорення:
Влада Швеції знімає з середи майже всі обмеження, введені раніше в зв’язку з пандемією коронавірусу.

Дивися повний текст Швеція повністю скасовує обмеження, пов'язані з COVID-19.
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