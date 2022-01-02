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Банк Власний Рахунок

Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Банк Власний Рахунок 3.3 5 20
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
3
2- Погане. Некомпетентне.
10%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
15%
3
Всього голосів : 20
Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 12:29

Банк Власний Рахунок

Банк Власний Рахунок — ще один необанк в Україні, запущено за підтримки банку «Восток» і Fozzy Group.

Інформаційна картка банку

Відгуки
Ірина_
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 21:42

Re: Банк Власний Рахунок

Тестирую. Ну пока что сыро - только одна карта (виртуальная или пластиковая на выбор). Если с самого анчала оформил виртуальную - пластик выпустить нельзя. Ну и плюшки на Власний Рахунок по категориям, да стандартные платежи.
На остаток - ноль. Есть типа Банки в Моно - Назбиратус. Там можно суммы класть и пополнять-выводить под 5%. Депо нет, обменов нет, валютных карт/счетов нет.
Пополнение без % или с карты или на кассе Сильпо.
Все - больше ничего там сделать сейчас нельзя. Комуналка - зачаточно несколько ОСББ, то же по оплате ТВ, Интернета и прочего.
Наверное преждевременный выход из беты, конкуренты по времени жали видимо. Пока что сам функционал никак не привлекателен и не конкурентен.
euroua
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 23:48

  euroua написав:Есть типа Банки в Моно - Назбиратус. Там можно суммы класть и пополнять-выводить под 5%.
Вроде бы 7%, что, по нынешним временам, лучше, чем у большинства конкурентов. Но тем, у кого нет пластика - недоступно. И, как я понимаю, чтобы пополнить этот назбиратус, нужно сначала погасить долг по карте, что несколько лишает затею смысла (ну, если её не только для этого назбиратуса использовать).
Пока что сам функционал никак не привлекателен и не конкурентен.
Дают 1% чистыми бонусами "Сильпо" за любые платежи, без исключений (ну может какой-нибудь "квази-кэш" только). Такое далеко не везде есть.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 06:18

Re: Банк Власний Рахунок

Вирішив оформити, все заповнив і після перевірки прийшло повідомлення в додатку (приблизно): підготуйся до відеочату на 3-5 хвилин, при собі мати паспорт і закордонний паспорт. І це мені Сільпо пише. Да пішов ти в дупу Сільпо.
Rimlyanin1
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 09:35

Re: Банк Власний Рахунок

  Rimlyanin1 написав:і закордонний паспорт

???
а це ще якого дідька
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 09:37

Re: Банк Власний Рахунок

  euroua написав:Пополнение без % или с карты или на кассе Сильпо.

пригладаюсь що цього нового хайтек-Сільпо продукту
питаннячко - якщо відкрити "віртуал онлі" - чи можна буде поповнювати рахунок на касі в Сільпо, як я зазвичай робив до сих пір із карткою банку Восток
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 09:37

Re: Банк Власний Рахунок

greenozon написав:
  Rimlyanin1 написав:і закордонний паспорт

???
а це ще якого дідька
Для анулювання, щоб не їздив за продуктами закордон.
Rimlyanin1
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 09:41

  greenozon написав:
  euroua написав:Пополнение без % или с карты или на кассе Сильпо.

пригладаюсь що цього нового хайтек-Сільпо продукту
питаннячко - якщо відкрити "віртуал онлі" - чи можна буде поповнювати рахунок на касі в Сільпо, як я зазвичай робив до сих пір із карткою банку Восток

Так
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 09:44

  M-Audio написав:
  greenozon написав:
  euroua написав:Пополнение без % или с карты или на кассе Сильпо.

пригладаюсь що цього нового хайтек-Сільпо продукту
питаннячко - якщо відкрити "віртуал онлі" - чи можна буде поповнювати рахунок на касі в Сільпо, як я зазвичай робив до сих пір із карткою банку Восток

Так


а яка тоді процедура буде (якщо віртуалка), бо зараз я даю фізичку карту касиру і він її поповнює
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 09:49

  greenozon написав:
  M-Audio написав:
якщо відкрити "віртуал онлі" - чи можна буде поповнювати рахунок на касі в Сільпо, як я зазвичай робив до сих пір із карткою банку Восток

Так


а яка тоді процедура буде (якщо віртуалка), бо зараз я даю фізичку карту касиру і він її поповнює

У додатку є пункт "поповнити на касі Сільпо", він показує QR-код, який і сканується замість картки.
M-Audio
 
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