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Понад 7 мільярдів. Заступник міністра оборони заявив про...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 08 жов, 2021 12:54
Пропонуємо до обговорення:
Міністерство оборони змушене економити на закупівлі пального та преміях для вищого керівного складу, щоб мати змогу виплачувати винагороди військовослужбовцям. При цьому в бюджеті на наступний рік закладена нестача грошей для міністерства у сумі 7,1 мільярда гривень.
Дивися повний текст Понад 7 мільярдів. Заступник міністра оборони заявив про нестачу коштів у міністерстві
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R2
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Додано: П'ят 08 жов, 2021 12:54
Яка ганьба !
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maxprofit
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Додано: П'ят 08 жов, 2021 13:59
Ощущение, что в нынешней экономической ситуации не министерство ЖКХ и здравоохранения ключевые, а военка. Нужно решать вопросы с газом, отоплением, медициной, нормального трудоустройства, достойных з/п и пенсий, а военное руководство пусть отвыкает от премий.
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borakotlik
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Додано: П'ят 08 жов, 2021 15:16
Меньше нужно воровать и скромнее подходить к размеру премий не понятно за что.
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sena_2008atp
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Додано: П'ят 08 жов, 2021 17:26
Сама постановка вопроса - премии начальства сопоставляются с "боевыми". Вот отсюда и появились УБД, на три дня прокатившиеся до Балкан, а потом и еще ближе.
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Dikoy
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