Обмінний курс гривні до долара на міжбанківському ринку упродовж минулого тижня продовжував зміцнюватися (на 0,9% за тиждень).
Дивися повний текст Данилишин пояснив, чому падає курс долара.
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Додано: Чет 14 жов, 2021 13:25
Данилишин пояснив, чому падає курс долара
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Дивися повний текст Данилишин пояснив, чому падає курс долара.
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