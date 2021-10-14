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Як з 1 грудня в Україні зросте
розмір мінімальної пенсії

Як з 1 грудня в Україні зросте розмір мінімальної пенсії
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 15:32

Як з 1 грудня в Україні зросте розмір мінімальної пенсії

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

Дивися повний текст Як з 1 грудня в Україні зросте розмір мінімальної пенсії.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 15:32

Не пойму в чем отличие НАКОПИТЕЛЬНОЙ ПЕНСИОННОЙ от НАКОПИТЕЛЬНОЙ ЛИЧНОЙ(кубышкой)? В обоих случаях в выиграше только Почта (оно же Банк).
ttt2022
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Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 16:19

Re: Як з 1 грудня в Україні зросте розмір мінімальної пенсії

наконецто пенс начнёт получать хотябы 100 долларов
uaprofi
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