Finance.ua, як портал, який допомагає економити, розповідає, скільки тепер буде коштувати доставка в почтомати Нової пошти.
Дивися повний текст Нова пошта знизила тарифи на доставку в поштомати.
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Додано: Вів 19 жов, 2021 09:27
Нова пошта знизила тарифи на доставку в поштомати
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Нова пошта знизила тарифи на доставку в поштомати.
Додано: Вів 19 жов, 2021 09:27
І звісно ж посилання на московську версію новини на сайті Нової пошти :(
Ось нормальне посилання
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