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Сертифікація «Північного потоку
- 2»: Оператор ГТС теж...

Сертифікація «Північного потоку - 2»: Оператор ГТС теж...
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 11:07

Сертифікація «Північного потоку - 2»: Оператор ГТС теж...

Пропонуємо до обговорення:
Оператор газотранспортних систем України подав заявку німецькому регуляторові на участь у процесі сертифікації оператора "Північного потоку-2".

Дивися повний текст Сертифікація «Північного потоку - 2»: Оператор ГТС теж подав заявку на участь.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 12:00

Re: Сертифікація «Північного потоку - 2»: Оператор ГТС теж..

Какой орган по сертификации занимается такой сертификацией?
Investor_K
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