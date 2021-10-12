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У чотирьох областях з'явилися ще 17 камер автофіксації
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 22 жов, 2021 10:28
Пропонуємо до обговорення:
З 22 жовтня на автомобільних дорогах України запрацювали ще 17 приладів фіксації правопорушень.
Дивися повний текст У чотирьох областях з'явилися ще 17 камер автофіксації
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