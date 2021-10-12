RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У Зеленського розповіли, на
що підуть 700 мільйонів...

У Зеленського розповіли, на що підуть 700 мільйонів...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 20:31

У Зеленського розповіли, на що підуть 700 мільйонів...

Пропонуємо до обговорення:
Транш у 700 млн доларів закладений на фінансування дефіциту державного бюджету.

Дивися повний текст У Зеленського розповіли, на що підуть 700 мільйонів доларів траншу МВФ.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 95904
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 139 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 13 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Марченко пояснив, на що Україна витратить 700 мільйонів...
R2 » Сер 20 жов, 2021 09:53
3 276
Переглянути останнє повідомлення
Сер 20 жов, 2021 19:16
0mage0
Столична прокуратура виявила розкрадання 150 мільйонів...
R2 » Вів 12 жов, 2021 07:18
3 185
Переглянути останнє повідомлення
Вів 19 жов, 2021 16:08
Omega
У «Нафтогазі» розповіли, якою буде ціна на газ для...
R2 » Пон 18 жов, 2021 09:39
2 186
Переглянути останнє повідомлення
Пон 18 жов, 2021 17:25
mvi

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.