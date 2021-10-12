Транш у 700 млн доларів закладений на фінансування дефіциту державного бюджету.
Дивися повний текст У Зеленського розповіли, на що підуть 700 мільйонів доларів траншу МВФ.
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Додано: П'ят 22 жов, 2021 20:31
У Зеленського розповіли, на що підуть 700 мільйонів...
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Дивися повний текст У Зеленського розповіли, на що підуть 700 мільйонів доларів траншу МВФ.
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