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Нові податки для власників паїв: скільки і за що...
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Додано: Сер 01 гру, 2021 12:21
Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться у ухваленому законі.
Дивися повний текст Нові податки для власників паїв: скільки і за що доведеться платити
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R2
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Додано: Сер 01 гру, 2021 12:21
Таким косвенным образом бедолаг-селян-землевладельцев подталкивают продавать землю. Всё ясно.
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Omega
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Додано: Сер 01 гру, 2021 13:23
я вже точно знаю хто не буде слідуючим президентом України
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ggl_inter
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Додано: Чет 02 гру, 2021 02:39
Например, в Луганской области люди кое-где получают аренду около 8 тыс. гривен за 8-10 га земли, а налог будет 15? Но насколько я понимаю, этот налог платит фермер-арендатор, а не владелец пая?
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hxbbgaf
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Додано: Чет 02 гру, 2021 09:49
hxbbgaf написав:
Но насколько я понимаю, этот налог платит фермер-арендатор, а не владелец пая?
Это откуда такое забавное понимание? -- в новости, вроде, ясно пишут:
Власники сільськогосподарських земельних ділянок, які розташовані за межами населених пунктів, платитимуть не менше від мінімальної суми податку, а це приблизно 1,5 тисячі гривень з 1 гектара.
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_hunter
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Додано: Чет 02 гру, 2021 11:03
понятно, что всё переложат в цену конечного товара, который оплатит потребитель
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Вадим Жураковский
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Додано: Чет 02 гру, 2021 11:53
_hunter написав: hxbbgaf написав:
Но насколько я понимаю, этот налог платит фермер-арендатор, а не владелец пая?
Это откуда такое забавное понимание? -- в новости, вроде, ясно пишут:
Власники сільськогосподарських земельних ділянок, які розташовані за межами населених пунктів, платитимуть не менше від мінімальної суми податку, а це приблизно 1,5 тисячі гривень з 1 гектара.
Не знаю, раньше всегда, если сдаешь юр. лицу, оно было ответственно за уплату всех налогов.
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hxbbgaf
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Додано: Чет 02 гру, 2021 12:00
Ну - якби це реально давно очікуване - так само як касові апарати для всіх . Зараз земельний податок взагалі практично ніякий . Так що ... Інша справа - як там будуть великі власники платити - маю підозру , що для них буде щось інакше ...
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Puente
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Додано: Чет 02 гру, 2021 12:10
hxbbgaf написав: _hunter написав: hxbbgaf написав:
Но насколько я понимаю, этот налог платит фермер-арендатор, а не владелец пая?
Это откуда такое забавное понимание? -- в новости, вроде, ясно пишут:
Власники сільськогосподарських земельних ділянок, які розташовані за межами населених пунктів, платитимуть не менше від мінімальної суми податку, а це приблизно 1,5 тисячі гривень з 1 гектара.
Не знаю, раньше всегда, если сдаешь юр. лицу, оно было ответственно за уплату всех налогов.
Пару пояснительных примеров можно? -- что такое раньше юр. лицам сдавали, что они за это "что-то" еще и налоги платили???
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_hunter
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Додано: Чет 02 гру, 2021 13:34
_hunter написав:
Пару пояснительных примеров можно? -- что такое раньше юр. лицам сдавали, что они за это "что-то" еще и налоги платили???
Ну, фермер же платит налоги, не эти бабушки, которым по 100 лет, это они теперь еще должны будут идти в налоговую и платить налог за свой пай, при том больше чем аренда?
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hxbbgaf
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