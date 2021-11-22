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Мільярдер із США пояснив, чому не варто зберігати готівку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 02 гру, 2021 20:24
Пропонуємо до обговорення:
Американський фінансист вкотре заявив, що готівка – це не найкращий варіант для зберігання грошей
Дивися повний текст Мільярдер із США пояснив, чому не варто зберігати готівку
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