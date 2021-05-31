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Обов'язкова вакцинація від
COVID. Коли новий список...

Обов'язкова вакцинація від COVID. Коли новий список...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 09:09

Обов'язкова вакцинація від COVID. Коли новий список...

Пропонуємо до обговорення:
Доповнений перелік професій, представники яких мають в обов'язковому порядку пройти вакцинацію від COVID, набуде чинності 20 січня. Відмова від вакцинації загрожує відстороненням від роботи без збереження заробітної плати.

Дивися повний текст Обов'язкова вакцинація від COVID. Коли новий список професій набуде чинності.
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 14:04

  straponesa написав:Может лучше сразу написать что вакцина не защищает вас от возможности заразиться, быть разносчиком болезни, и абсолютно не эффективна протиа новых штаммов.
Но с упорством достойного невежи, все загоняют на вакцинацию.

А есть какая то статистика по беременности и потенции после вакцинации?
:D
p_a_l
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 21:29

Соломенскому ЖЭКу срочно требуется вакцинированные дворник, озеленитель и кровельщик для работы на свежем воздухе.
astatempo
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 10:15

  Прораб написав:Налякали їжака голою дупою. Не потрібне працездатне населення? ...

Это немек на "Польша нам поможет"? -- так у них прививка точно так же обязательной будет :lol:
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