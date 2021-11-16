Український споживач усе ще має песимістичні настрої.
Дивися повний текст Раз на 3 роки український споживач потрапляє у кризу — експерт.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 22 гру, 2021 10:53
Раз на 3 роки український споживач потрапляє у кризу —...
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Дивися повний текст Раз на 3 роки український споживач потрапляє у кризу — експерт.
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