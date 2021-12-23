В Україні набув чинності наказ про затвердження переліку професій для жінок, які мають стати на військовий облік.
Дивися повний текст В Україні жінок зобов'язали стати на військовий облік.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 23 гру, 2021 12:35
В Україні жінок зобов'язали стати на військовий облік
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні жінок зобов'язали стати на військовий облік.
Додано: Чет 23 гру, 2021 12:46
Подарок женщинам от гавнокомандующего к Новому году. Хорошо что не к 8 марту, подумалось. Но приятного мало.
А в связи с чем такая острая необходимость возникла?
Додано: Чет 23 гру, 2021 12:53
Додано: Чет 23 гру, 2021 13:13
Додано: Чет 23 гру, 2021 13:22
Сексист входит в чат? -- израильтяне прячутся -- и ничего, не вымерли еще. Шведы те же...
Додано: Чет 23 гру, 2021 13:30
не хилый такой перечень, что то не разглядел в нем содержанок депутатов и жен олигархов...
Додано: Чет 23 гру, 2021 13:36
В первый раз про такие проффесии слышу.
Тут:
найти получится?
Додано: Чет 23 гру, 2021 14:09
Так много важных для армии специальностей. Например "музыкальное искусство, сценическое искусство, менеджмент социокультурной деятельности". Также неплохо выглядят "гостинично-ресторанное дело", "деревообробні та меблеві технології", "ветеринарна медицина; ветеринарна гігієна", "маркетинг, менеджмент, підприємництво, економіка".
Писали бы уже сразу всех подряд, хотя похоже как-то так и сделали.
Востаннє редагувалось alter в Чет 23 гру, 2021 14:14, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 23 гру, 2021 14:14
Зараз переглядають цей форум: lora, moldashavanin і 20 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|