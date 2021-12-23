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В Україні жінок зобов'язали
стати на військовий облік

В Україні жінок зобов'язали стати на військовий облік
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12345>
Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 12:35

В Україні жінок зобов'язали стати на військовий облік

Пропонуємо до обговорення:
В Україні набув чинності наказ про затвердження переліку професій для жінок, які мають стати на військовий облік.

Дивися повний текст В Україні жінок зобов'язали стати на військовий облік.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 12:35

Полный алес капут
papazina
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 12:46

Подарок женщинам от гавнокомандующего к Новому году. Хорошо что не к 8 марту, подумалось. Но приятного мало.
А в связи с чем такая острая необходимость возникла?
Omega
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 12:53

  Omega написав:...
А в связи с чем такая острая необходимость возникла?

За новостями вообще не следим?.. -- там пукин вторжение готовит, вроде как.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 13:13

  _hunter написав:
  Omega написав:...
А в связи с чем такая острая необходимость возникла?

За новостями вообще не следим?.. -- там пукин вторжение готовит, вроде как.

Зєля під спідницями ховатися буде ?
akido
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 13:22

  akido написав:
  _hunter написав:
  Omega написав:...
А в связи с чем такая острая необходимость возникла?

За новостями вообще не следим?.. -- там пукин вторжение готовит, вроде как.

Зєля під спідницями ховатися буде ?

Сексист входит в чат? :roll: -- израильтяне прячутся -- и ничего, не вымерли еще. Шведы те же...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 13:30

не хилый такой перечень, что то не разглядел в нем содержанок депутатов и жен олигархов... :evil:
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 13:36

  Slon_Nosov написав:не хилый такой перечень, что то не разглядел в нем содержанок депутатов и жен олигархов... :evil:

В первый раз про такие проффесии слышу.
Тут:
https://ips.ligazakon.net/document/FIN2124
найти получится? :lol:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 14:09

Так много важных для армии специальностей. Например "музыкальное искусство, сценическое искусство, менеджмент социокультурной деятельности". Также неплохо выглядят "гостинично-ресторанное дело", "деревообробні та меблеві технології", "ветеринарна медицина; ветеринарна гігієна", "маркетинг, менеджмент, підприємництво, економіка".
Писали бы уже сразу всех подряд, хотя похоже как-то так и сделали.
Востаннє редагувалось alter в Чет 23 гру, 2021 14:14, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 14:14

  alter написав:Так много важных для армии специальностей. Например "музыкальное искусство, сценическое искусство, менеджмент социокультурной деятельности"

В том списке каждая первая проффесия такая -- скорее всего просто по гос-стату глянули, где больше всего народу "тусуется"...
_hunter
 
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