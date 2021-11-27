Громадяни, які розміщують кошти на депозитних рахунках, не зобов'язані подавати щорічні декларації.
Дивися повний текст Чи зобов’язані громадяни декларувати кошти на депозитних рахунках.
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Додано: Чет 23 гру, 2021 14:20
Чи зобов’язані громадяни декларувати кошти на депозитних...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Чи зобов’язані громадяни декларувати кошти на депозитних рахунках.
Додано: Чет 23 гру, 2021 17:49
Re: Чи зобов’язані громадяни декларувати кошти на депозитних
Смущает уточнение "до 1 мая". Какого года? И что изменится потом (если этот год ещё не наступил)?
Додано: Чет 23 гру, 2021 17:59
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