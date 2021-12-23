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До 60 гривень за кубометр:
постачальники газу підвищили...

До 60 гривень за кубометр: постачальники газу підвищили...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Вів 28 гру, 2021 13:43

До 60 гривень за кубометр: постачальники газу підвищили...

Пропонуємо до обговорення:
Газопостачальні компанії України оприлюднили місячні тарифи на газ для населення в січні 2022 року. Однак більшість постачальників як і раніше відмовляються від місячних планів, залишивши тільки річну пропозицію, яка діє до 30 Квітня 2022 року.

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R2
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Повідомлення Додано: Вів 28 гру, 2021 13:43

"в сентябре 20,96 рублей за кубометр"

Новый уровень, оплату в рублях принимать )
swsashadow
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Повідомлення Додано: Вів 28 гру, 2021 14:09

Шановний swsashadow, дякуємо :oops:

Виправили!

З повагою,
Ірина_
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Повідомлення Додано: Вів 28 гру, 2021 14:26

Глянул на цены Нафтогаза для малого бизнеса. "Спасибо" вам и низкий поклон. Жизнь становится интересней и веселее.
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 гру, 2021 16:50

Интересно было бы посмотреть на лица этих "хозяйствннников"в Кабмине после отмены льготной цены на газ когда там увидят что 90% населения по рыночным тарифам платить не сможет и будет требовать субсидию)))
livs375
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Повідомлення Додано: Вів 28 гру, 2021 17:06

  swsashadow написав:"в сентябре 20,96 рублей за кубометр"

Новый уровень, оплату в рублях принимать )


в бЯлоруських
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 28 гру, 2021 17:06

  livs375 написав:Интересно было бы посмотреть на лица этих "хозяйствннников"в Кабмине после отмены льготной цены на газ когда там увидят что 90% населения по рыночным тарифам платить не сможет и будет требовать субсидию)))

Кабмін підняв ціни на газ в Європі майже в десять разів?
unicdima
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Повідомлення Додано: Вів 28 гру, 2021 17:17

  unicdima написав:
  livs375 написав:Интересно было бы посмотреть на лица этих "хозяйствннников"в Кабмине после отмены льготной цены на газ когда там увидят что 90% населения по рыночным тарифам платить не сможет и будет требовать субсидию)))

Кабмін підняв ціни на газ в Європі майже в десять разів?


"Кабмін" злив всі бюджетні кошти в 2021 на Велике Крадівництво Зеленського. Газ у сховища практично не закачували коли він був в 5 разів дешевше.

Навіть якщо зима буде теплою, навесні сховища будуть порожні. Якщо зима буде холодною - то хутряна тваринка прийде вже у лютому.

А так - да, дєффачка ні в чому не винна, він сам прийшов ....
akido
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 гру, 2021 17:19

  livs375 написав:Интересно было бы посмотреть на лица этих "хозяйствннников"в Кабмине после отмены льготной цены на газ когда там увидят что 90% населения по рыночным тарифам платить не сможет и будет требовать субсидию)))

Якщо населення прийде вимагати субсидію, йому дадуть відповідь цитатою нашого Президента, Володимира Олександровича Зеленського: "Ідіть в ср@ку!" (с)
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Повідомлення Додано: Вів 28 гру, 2021 17:25

Україні як багатій Данії потрібно частину об’єктів інфраструктури переводити на солому. 2.4 кг соломи це один куб метр газу. Тобто 24 млн тонн це 10 млрд куб метрів. В Україні виробляється 80-90 млн тонн соломи щорічно. Стабільно і не залежно від примх східного сусіда.
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