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До 60 гривень за кубометр: постачальники газу підвищили...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 28 гру, 2021 13:43
Пропонуємо до обговорення:
Газопостачальні компанії України оприлюднили місячні тарифи на газ для населення в січні 2022 року. Однак більшість постачальників як і раніше відмовляються від місячних планів, залишивши тільки річну пропозицію, яка діє до 30 Квітня 2022 року.
Дивися повний текст До 60 гривень за кубометр: постачальники газу підвищили тарифи на січень
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Додано: Вів 28 гру, 2021 13:43
"в сентябре 20,96 рублей за кубометр"
Новый уровень, оплату в рублях принимать )
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swsashadow
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Додано: Вів 28 гру, 2021 14:09
Шановний swsashadow
, дякуємо
Виправили!
З повагою,
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Ірина_
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Додано: Вів 28 гру, 2021 14:26
Глянул на цены Нафтогаза для малого бизнеса. "Спасибо" вам и низкий поклон. Жизнь становится интересней и веселее.
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Igorten
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Додано: Вів 28 гру, 2021 16:50
Интересно было бы посмотреть на лица этих "хозяйствннников"в Кабмине после отмены льготной цены на газ когда там увидят что 90% населения по рыночным тарифам платить не сможет и будет требовать субсидию)))
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livs375
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Додано: Вів 28 гру, 2021 17:06
swsashadow написав:
"в сентябре 20,96 рублей за кубометр"
Новый уровень, оплату в рублях принимать )
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cohan
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Додано: Вів 28 гру, 2021 17:06
livs375 написав:
Интересно было бы посмотреть на лица этих "хозяйствннников"в Кабмине после отмены льготной цены на газ когда там увидят что 90% населения по рыночным тарифам платить не сможет и будет требовать субсидию)))
Кабмін підняв ціни на газ в Європі майже в десять разів?
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unicdima
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Додано: Вів 28 гру, 2021 17:17
unicdima написав: livs375 написав:
Интересно было бы посмотреть на лица этих "хозяйствннников"в Кабмине после отмены льготной цены на газ когда там увидят что 90% населения по рыночным тарифам платить не сможет и будет требовать субсидию)))
Кабмін підняв ціни на газ в Європі майже в десять разів?
"Кабмін" злив всі бюджетні кошти в 2021 на Велике Крадівництво Зеленського. Газ у сховища практично не закачували коли він був в 5 разів дешевше.
Навіть якщо зима буде теплою, навесні сховища будуть порожні. Якщо зима буде холодною - то хутряна тваринка прийде вже у лютому.
А так - да, дєффачка ні в чому не винна, він сам прийшов ....
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Додано: Вів 28 гру, 2021 17:19
livs375 написав:
Интересно было бы посмотреть на лица этих "хозяйствннников"в Кабмине после отмены льготной цены на газ когда там увидят что 90% населения по рыночным тарифам платить не сможет и будет требовать субсидию)))
Якщо населення прийде вимагати субсидію, йому дадуть відповідь цитатою нашого Президента, Володимира Олександровича Зеленського: "Ідіть в ср@ку!" (с)
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Додано: Вів 28 гру, 2021 17:25
Україні як багатій Данії потрібно частину об’єктів інфраструктури переводити на солому. 2.4 кг соломи це один куб метр газу. Тобто 24 млн тонн це 10 млрд куб метрів. В Україні виробляється 80-90 млн тонн соломи щорічно. Стабільно і не залежно від примх східного сусіда.
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