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Форумчани року 2022

Форумчани року 2022
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 09:37

Форумчани року 2022

Шановні форумчани,

Медалі як і раніше будуть вручатися щотижня:

1. Найпопулярніший автор (той, який сукупно набере за свої повідомлення за період найбільшу кількість оцінок "+1")

2. Найкорисніший матеріал (за результатами оцінок "+1" за окремий конкретний матеріал)

3. Найбільша кількість корисних посилань у Форумі на сторінки Порталу Finance.UA які мають +1
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 09:46

Re: Форумчани року 2022

За 01.01.2022 - 09.01.2022
Сибарит - наибольшее количество +1
d44 - сообщение с наибольшим количеством +1
Автор77 - наибольшее количество сообщений с ссылками на страницы портала Finance.UA имеющие +1

Топ-10 по первому пункту:
Сибарит
zРадио
Искатель
Striker
vitaliian
Shaman
rjkz
fler
Hotab
orest

Топ-10 по второму пункту:
d44 Сообщение
Искатель Сообщение
Искатель Сообщение
Искатель Сообщение
zРадио Сообщение
Striker Сообщение
Сибарит Сообщение
Искатель Сообщение
Сибарит Сообщение
Striker Сообщение

Топ по третьему пункту:
Автор77
s0v7a
Faceless
user412
gym
zРадио
Ой+
Denik
greenozon
proftpd66
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 09:22

Re: Форумчани року 2022

За 10.01.2022 - 16.01.2022
Striker - наибольшее количество +1
Искатель - сообщение с наибольшим количеством +1
Автор77 - наибольшее количество сообщений с ссылками на страницы портала Finance.UA имеющие +1

Топ-10 по первому пункту:
Striker
Сибарит
Искатель
zРадио
Realist
vitaliian
Flamingo
sequence
холява
Faceless

Топ-10 по второму пункту:
Искатель Сообщение
Сибарит Сообщение
Искатель Сообщение
Сибарит Сообщение
SherLock Сообщение
Искатель Сообщение
Искатель Сообщение
Striker Сообщение
Искатель Сообщение
Искатель Сообщение

Топ по третьему пункту:
Автор77
Faceless
rjkz
Игорь
gym
yanyura
Вкладчик1234
Тракторист
Цитрин
Igneus
UA
flyman
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Прораб
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 09:27

Re: Форумчани року 2022

За 17.01.2022 - 23.01.2022
Сибарит - наибольшее количество +1
Искатель - сообщение с наибольшим количеством +1
Автор77 - наибольшее количество сообщений с ссылками на страницы портала Finance.UA имеющие +1

Топ-10 по первому пункту:
Сибарит
Striker
Искатель
zРадио
холява
Zebra
Realist
zzzzzz
rjkz
Hotab

Топ-10 по второму пункту:
Искатель Сообщение
reus Сообщение
Сибарит Сообщение
Искатель Сообщение
Искатель Сообщение
Сибарит Сообщение
Сибарит Сообщение
Сибарит Сообщение
Искатель Сообщение
Искатель Сообщение

Топ по третьему пункту:
Автор77
Прораб
Игорь
Shaman
Denik
flyman
kingkongovets
s0v7a
summacut
zРадио
Ромасик
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Повідомлення Додано: Пон 31 січ, 2022 09:24

Re: Форумчани року 2022

За 24.01.2022 - 30.01.2022
Искатель - наибольшее количество +1
Striker - сообщение с наибольшим количеством +1
GDV29 - наибольшее количество сообщений с ссылками на страницы портала Finance.UA имеющие +1

Топ-10 по первому пункту:
Искатель
zРадио
Striker
Сибарит
orest
prodigy
Ромасик
Hotab
vitaliian

Топ по второму пункту:
Striker Сообщение
Striker Сообщение
Striker Сообщение
Сибарит Сообщение
Сибарит Сообщение
Искатель Сообщение
Автор77 Сообщение
Искатель Сообщение
orest Сообщение

Топ по третьему пункту:
GDV29
fler
Прораб
Qwerty
mustbe
yama
SAndriy1
flyman
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 31 січ, 2022 09:46

Re: Форумчани року 2022

Автор77 - наибольшее количество +1
Автор77 - сообщение с наибольшим количеством +1
Автор77 - наибольшее количество сообщений с ссылками на страницы портала Finance.UA имеющие +1

АВТОР77
Заблокирован до Чт 24 фев, 2022 12:37
створення клонів для набивання +1

медали за набивание +1 тоже будут?
bamper
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Повідомлення Додано: Пон 31 січ, 2022 09:51

  bamper написав:
Автор77 - наибольшее количество +1
Автор77 - сообщение с наибольшим количеством +1
Автор77 - наибольшее количество сообщений с ссылками на страницы портала Finance.UA имеющие +1

АВТОР77
Заблокирован до Чт 24 фев, 2022 12:37
створення клонів для набивання +1

медали за набивание +1 тоже будут?

кавалер орденов)Зображення
следующие терпят техническое поражение
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 31 січ, 2022 12:02

Re: Форумчани року 2022

Шановні користувачі, рейтинг скориговано. Автор77 дійсно був заблокований, медалі йому за цей тиждень не надавалися.
Модератор
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Повідомлення Додано: Вів 01 лют, 2022 05:18

Re: Форумчани року 2022

  Модератор написав:Шановні користувачі, рейтинг скориговано

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Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 01 лют, 2022 11:51

Мизантрóп ця панель автоматично виводиться адмінкою о 00.00 наступного тижня, модератори не можуть видалити ці дані.

З повагою,
Ірина_
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