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Податкова почне перевіряти
доходи українців: кого це...

Податкова почне перевіряти доходи українців: кого це...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 13:21

Податкова почне перевіряти доходи українців: кого це...

Пропонуємо до обговорення:
З початку 2022 року податкова служба почне застосовувати непрямі методи податкового контролю.

Дивися повний текст Податкова почне перевіряти доходи українців: кого це стосується.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 14:33

2 ланоси чи жигуля це теж 2 авто і їх треба декларувати?)
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 15:01

  Rainbow написав:2 ланоси чи жигуля це теж 2 авто і їх треба декларувати?)

Это у владельцев ланосов/жиг спросить нужно -- чем они "это" считают. Но если нечто выглядит как утка, плавает как утка и крякает как утка, то это, вероятно, и есть утка...
_hunter
 
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