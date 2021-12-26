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Промислові підприємства
за рік підняли ціни на 60%

Промислові підприємства за рік підняли ціни на 60%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 16:02

Промислові підприємства за рік підняли ціни на 60%

Пропонуємо до обговорення:
Оптові ціни виробників промислової продукції в грудні 2021 року в порівнянні з груднем минулого року зросли на 62,2%. Ціни в межах України зросли на 74,2%, за межі України - на 24,5%.

Дивися повний текст Промислові підприємства за рік підняли ціни на 60%.
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