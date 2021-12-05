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Інфляція в єврозоні прискорилася до рекордних 5%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 11 січ, 2022 16:15
Пропонуємо до обговорення:
Річна інфляція у зоні євро прискорилася з 4,9% у листопаді до 5% у грудні та досягла нового історичного максимуму.
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