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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #1234 ... 408>

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ПриватБанк 3.2 5 71
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
7
2- Погане. Некомпетентне.
15%
11
3- Задовільне. Хотілося б краще.
28%
20
4- Добре. Як і повинно бути.
34%
24
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
9
Всього голосів : 71
Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 02:34

ПриватБанк

  AZP написав:Хотел закрыть карту, а там хх грн на Бонусном счету, как-то жалко, можно куда-то поюзать. Хоть шаурму купить, не знаю.
Как их потратить? Сказать кассиру, что хочу с Бонус плюс оплатить и он что-то нажмёт?.
Можно ли полностью высосать Бонус плюс, а остальное доплатить кэшем/картой ПБ/другого банка? Или покупка должна быть меньше, чем на Бонусе лежит?

Сначала посмотреть на карте кто из магазинов в Вашем городе принимает эти бонусы. И тогда уже идти именно туда со своей картой и сразу настаивать, что хочу рассчитаться бонусами, а то не все их любят даже те кто будет на карте.


ПриватБанк — найбільший за розмірами активів український банк і лідер роздрібного банківського ринку України, зареєстрований 19 березня 1992 року.

Інформаційна картка банку

Відгуки

Представник банку: ПриватБанк

Архів теми
ПриватБанк
sergia
 
Повідомлень: 591
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Подякував: 124 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 16:54

У кого то есть положительный опыт покупки лекарств с карты е пидтрымка? Вроде обещали лицам старше 60-ти возможность купить лекарства за эту 1000.
novichok
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Повідомлень: 3404
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Подякували: 287 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 16:56

  novichok написав:У кого то есть положительный опыт покупки лекарств с карты е пидтрымка? Вроде обещали лицам старше 60-ти возможность купить лекарства за эту 1000.

Обещали со второй половины января
valya
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Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 18:12

кешбек в эпицентр

Акцию с кешбеком в эпицентре продлили до 31.01.2022 :)
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 22:55

  sergia написав:и сразу настаивать, что хочу рассчитаться бонусами, а то не все их любят даже те кто будет на карте.


Невірна думка, магазину нема різниці чи ти бонусами платиш чи то грошима з картки. Так чи інакше вони отримають на свій рахунок тільки гривні! ;)
root
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Повідомлення Додано: Нед 02 січ, 2022 11:38

Стежку на ахметича перевіряли в цьому році?
Пише то без комісії але не хочеться на 40к побачити заднім числом коміс.
KVV
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 січ, 2022 12:10

  KVV написав:Стежку на ахметича перевіряли в цьому році?
Пише то без комісії але не хочеться на 40к побачити заднім числом коміс.
Вчера все было ОК. Не на 40к конечно, а на 1,5, но все штатно
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 02 січ, 2022 12:39

  novichok написав:У кого то есть положительный опыт покупки лекарств с карты е пидтрымка? Вроде обещали лицам старше 60-ти возможность купить лекарства за эту 1000.


обещали ПОСЛЕ (а не "С") Нового года этот вопрос реализовать. Как реализуют про это сообщат.
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Нед 02 січ, 2022 15:48

Re: Приватбанк

  KVV написав:Стежку на ахметича перевіряли в цьому році?
До 30 апреля всё будет работать.

  KVV написав:Пише то без комісії але не хочеться на 40к побачити заднім числом коміс.
На 1 карту/счёт до 30к грн (не включительно) на день.
Howl
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Повідомлення Додано: Нед 02 січ, 2022 15:59

Re: Приватбанк

MASolomko написав:
  KVV написав:Стежку на ахметича перевіряли в цьому році?
До 30 апреля всё будет работать.
На 1 карту/счёт до 30к грн (не включительно) на день.

30 тысяч это с нового года ввели?
Aps
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