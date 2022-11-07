Зря - я вот год назад после нового ТВ прикупил пожизненный TiviMate. Ничуть не жалею и купил бы ещё раз
P.S. Хотя ещё несколько лет назад думал точно также - мол, зачем и никогда
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monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 01 січ, 2022 23:27
monobank
Зря - я вот год назад после нового ТВ прикупил пожизненный TiviMate. Ничуть не жалею и купил бы ещё раз
P.S. Хотя ещё несколько лет назад думал точно также - мол, зачем и никогда
Інформаційна картка банку
Архів теми
monobank
Додано: Нед 02 січ, 2022 19:01
Re: Monobank
Дорога ложка до обіду, просто Моня профіксила одну схему і "закрила" дірку.
Але закрила СПРАВЕДЛИВО, не заднім числом. Уважуха.
Ці "три місяці" не катастрофа, як любив поговорювати Дубілет(будь-який) у кризовому 2008 році. Забороняю говорити криза, це не криза - це нові можливості.
Всім бажаю в новому році. нових можливостей.
Додано: Вів 04 січ, 2022 22:03
Re: Monobank
ребят, есть кто оплачивал покупку книг на сайте grenka.ua с ковидной или обычной гривневой карты? по какой категории у вас проходила оплата? "книги"?
Додано: Сер 05 січ, 2022 12:41
Re: Monobank
Якщо розраховуватися картою єПідтримка з увімкненою категорією кешбеку "Книги", то який відсоток кешбеку зарахують 0,75% чи 10%, якщо по чорній карті користуюсь кредитними коштами?
Додано: Сер 05 січ, 2022 12:44
Додано: Сер 05 січ, 2022 12:45
Додано: Сер 05 січ, 2022 13:01
Re: Monobank
Прошу подсказку.
Вклад(депозит) действует до 01.02. включительно.
Пополнение текущее доступно до 31.01. (по календарным месяцам как бэ)
А будет ли 01.02 возможность пополнить вклад так сказать "под занавес"?
Додано: Сер 05 січ, 2022 13:49
Когда моня тянет с привязанного чужака - он не требует 3дс, тянет по токену.
Кто ещё умеет тянуть по токену, без 3дс ?
Додано: Сер 05 січ, 2022 14:25
Re: Monobank
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