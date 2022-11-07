RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
monobank

monobank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #1234 ... 143>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

monobank 4.1 5 32
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
9%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
10
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
44%
14
Всього голосів : 32
Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 23:27

monobank

  Flamingo написав:Это "точки" где я никогда, ничего не покупал :oops: (и думаю сотрудники мони это в моей профиле наверняка видят) и надеюсь покупать не стану.

Зря - я вот год назад после нового ТВ прикупил пожизненный TiviMate. Ничуть не жалею и купил бы ещё раз :D

P.S. Хотя ещё несколько лет назад думал точно также - мол, зачем и никогда :mrgreen:

monobank — перший в Україні мобільний банк. Роздрібний продукт АТ «Універсал Банк», який виник у рамках співпраці з командою Fintech Band

Інформаційна картка банку

Архів теми
monobank
Vorlon
 
Повідомлень: 10425
З нами з: 14.06.13
Подякував: 488 раз.
Подякували: 1138 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 02 січ, 2022 19:01

Re: Monobank

  1finanсier написав:Засмутили трішки з цим "не поповненням в останні три місяці терміну депозиту"

Дорога ложка до обіду, просто Моня профіксила одну схему і "закрила" дірку.
Але закрила СПРАВЕДЛИВО, не заднім числом. Уважуха.
Ці "три місяці" не катастрофа, як любив поговорювати Дубілет(будь-який) у кризовому 2008 році. Забороняю говорити криза, це не криза - це нові можливості.
Всім бажаю в новому році. нових можливостей.
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5475
З нами з: 23.11.14
Подякував: 727 раз.
Подякували: 519 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 04 січ, 2022 17:33

cohan

посмотрим, отпишусь как оно)
fella
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3
З нами з: 17.08.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 04 січ, 2022 22:03

Re: Monobank

ребят, есть кто оплачивал покупку книг на сайте grenka.ua с ковидной или обычной гривневой карты? по какой категории у вас проходила оплата? "книги"?
vladshukin98
 
Повідомлень: 5
З нами з: 04.01.22
Подякував: 2 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 05 січ, 2022 12:41

Re: Monobank

Якщо розраховуватися картою єПідтримка з увімкненою категорією кешбеку "Книги", то який відсоток кешбеку зарахують 0,75% чи 10%, якщо по чорній карті користуюсь кредитними коштами?
sir_vit
 
Повідомлень: 26
З нами з: 14.03.16
Подякував: 3 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 05 січ, 2022 12:44

  sir_vit написав:Якщо розраховуватися картою єПідтримка з увімкненою категорією кешбеку "Книги", то який відсоток кешбеку зарахують 0,75% чи 10%, якщо по чорній карті користуюсь кредитними коштами?

0.75 та же логика что и для белой карты
gonzo
 
Повідомлень: 306
З нами з: 05.01.17
Подякував: 21 раз.
Подякували: 33 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 05 січ, 2022 12:45

  sir_vit написав:Якщо розраховуватися картою єПідтримка з увімкненою категорією кешбеку "Книги", то який відсоток кешбеку зарахують 0,75% чи 10%, якщо по чорній карті користуюсь кредитними коштами?

Рекомендовал бы для использования кредитных найти более интересные банки :roll:
Vorlon
 
Повідомлень: 10425
З нами з: 14.06.13
Подякував: 488 раз.
Подякували: 1138 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 05 січ, 2022 13:01

Re: Monobank

Прошу подсказку.
Вклад(депозит) действует до 01.02. включительно.
Пополнение текущее доступно до 31.01. (по календарным месяцам как бэ)
А будет ли 01.02 возможность пополнить вклад так сказать "под занавес"? :)
idealstorm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1777
З нами з: 06.03.09
Подякував: 18 раз.
Подякували: 177 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 05 січ, 2022 13:49

Когда моня тянет с привязанного чужака - он не требует 3дс, тянет по токену.
Кто ещё умеет тянуть по токену, без 3дс ?
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6538
З нами з: 27.12.17
Подякував: 144 раз.
Подякували: 879 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Сер 05 січ, 2022 14:25

Re: Monobank

  mustbe написав:Кто ещё умеет тянуть по токену, без 3дс ?

ПУМБ затягивает первые несколько раз вообще без подтверждения.
ВIВ
Аватар користувача
 
Повідомлень: 632
З нами з: 03.02.21
Подякував: 10 раз.
Подякували: 92 раз.
 
Профіль
  #1234 ... 143>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ustinovse і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.