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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #1234 ... 111>

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ТАСКОМБАНК 2.7 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
29%
2
2- Погане. Некомпетентне.
14%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
14%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
1
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 02:01

ТАСКОМБАНК

  _PORT_UA написав:Якщо кешбек не вивів сьогодні, то в січні він анулюється? Чи ще 4го числа буде можливість вивести? Зараз пише Помилка.
можно будет


ТАСКОМБАНК — український банк з головним офісом у Києві. Один з найперших комерційних банків в Україні, заснований у 1989 році.

Інформаційна картка банку

Представник банку: TASCOMBANK

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ТАСКОМБАНК
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Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 10:15

Re: ТАСКОМБАНК

_PORT_UA, до 17:00 в первый рабочий для банка день надо успеть вывести. В 18:00 банк обнулит кешбек, накопленный за прошлый квартал.
Howl
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Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 12:31

MASolomko
А что будет происходить с 17-ти до 18-ти? :P
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 13:07

  Vorlon написав:MASolomko
А что будет происходить с 17-ти до 18-ти? :P

В это время маленькие злые гномики Таси переносят КБ в печи крематория :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 15:49

Re: ТАСКОМБАНК

Сегодня вывел неожиданно быстро начисленный кэшбэк. Несколько грн. Все корректно.
lel
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 17:54

  lel написав:Сегодня вывел неожиданно быстро начисленный кэшбэк. Несколько грн. Все корректно.

А у меня вывод КБ с завис с обеда 31.12.21 в обработке до 4.01.22 :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 20:09

только что нажал выплатить кеш бек, и за 2 минуты уже зачислили, в 8 вечера субботы, удивительно прям
yoggik
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 21:06

Re: ТАСКОМБАНК

Подскажите какую карту или пакет лучше взять для валюта-обмена? в идеале без подводных камней чтобы не попасть на комиссию будучи не гуру в вопросе
gonzo
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 21:20

gonzo , у Таси хорошие курсы, но не самые лучшие. Если таки Тася, то В5.
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 23:18

gonzo
Платівки та Ощадні рахунки у потрібних валютах. Заводити через Ощадний, після чого на картку і обмінюєте. Знімаєте з картки. Віртуальні Платівки можна відкрити навіть у застосунку, а от перші Ощадні краще відкрити у відділенні, бо для їх відкриття на картці має бути мін. сума, а ви її ще не завели у банку.
klug
 
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