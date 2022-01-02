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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #1234 ... 306>

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Альфа-Банк 3.8 5 31
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
3
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
32%
10
Всього голосів : 31
Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 00:45

Альфа-Банк

Зображення

Всех с наступившим. Пайку порезали, но кормить не перестали.

Рассрочки тоже пока до конца января.

Альфа-Банк — є одним з найбільших українських комерційних банків із міжнародним капіталом. Банк належить до приватної інвестиційної холдингової компанії ABH Holdings SA (ABHH) з головним офісом у Люксембурзі, що має інвестиції у фінансові установи в Україні, Білорусі, Казахстані, Нідерландах і Росії, а також представництва на Кіпрі та у Великобританії. Засновано банк у 1992 році. З 2001 року він здійснює діяльність під брендом Альфа-Банк Україна.

Інформаційна картка банку

Представник банку: Alfa_Bank

Архів теми
Альфа-Банк
WachtAmRhein
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 00:53

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Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 01:43

  WachtAmRhein написав:Зображення

Всех с наступившим. Пайку порезали, но кормить не перестали.

Рассрочки тоже пока до конца января.

Чудово....
lov2108
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Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 07:33

Re: Альфа-Банк

  WachtAmRhein написав:Всех с наступившим. Пайку порезали, но кормить не перестали.
Рассрочки тоже пока до конца января.

Зато зразу на рік.
Величини кешбеку залишилися практично на рівні минулого місяця, а це вже добре.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 14:09

Re: Альфа-Банк

если по хамелеону задолженность за пополнение пакета вайт будут давать 250 орехов?
wtf
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Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 14:19

  wtf написав:если по хамелеону задолженность за пополнение пакета вайт будут давать 250 орехов?

Будут.
Striker
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Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 14:43

Re: Альфа-Банк

теперь за пополнение сразу донатят? :shock:
пополнил на 20 тыс - 200 орехов начислило :D .

или это подарок к НГ?
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 14:56

Re: Альфа-Банк

Shaman написав:теперь за пополнение сразу донатят?

Так. Вище вже обговорювали зміни по онлайн нарахуванню.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 15:23

stryzhko , и получается после начисления кишмыша можно карту в минус загонять? Или его заберут тогда?
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 16:20

Re: Альфа-Банк

Hotab написав: Или его заберут тогда?

Нема можливості та й необхідності в даних маніпуляціях. Можете протестувати за пару хвилин й поділитися з форумною спільнотою результатом
stryzhko
 
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