Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 01 січ, 2022 00:45
Всех с наступившим. Пайку порезали, но кормить не перестали.
Рассрочки тоже пока до конца января.
— є одним з найбільших українських комерційних банків із міжнародним капіталом. Банк належить до приватної інвестиційної холдингової компанії ABH Holdings SA (ABHH) з головним офісом у Люксембурзі, що має інвестиції у фінансові установи в Україні, Білорусі, Казахстані, Нідерландах і Росії, а також представництва на Кіпрі та у Великобританії. Засновано банк у 1992 році. З 2001 року він здійснює діяльність під брендом Альфа-Банк Україна. Альфа-Банк Інформаційна картка банку Представник банку: Alfa_Bank Архів теми Альфа-Банк
WachtAmRhein
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Додано: Суб 01 січ, 2022 00:53
Kalgan
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Додано: Суб 01 січ, 2022 01:43
WachtAmRhein написав:
Всех с наступившим. Пайку порезали, но кормить не перестали.
Рассрочки тоже пока до конца января.
Чудово....
lov2108
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Додано: Суб 01 січ, 2022 07:33
WachtAmRhein написав:
Всех с наступившим. Пайку порезали, но кормить не перестали.
Рассрочки тоже пока до конца января.
Зато зразу на рік.
Величини кешбеку залишилися практично на рівні минулого місяця, а це вже добре.
Ой+
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Додано: Суб 01 січ, 2022 14:09
если по хамелеону задолженность за пополнение пакета вайт будут давать 250 орехов?
wtf
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Додано: Суб 01 січ, 2022 14:19
wtf написав:
если по хамелеону задолженность за пополнение пакета вайт будут давать 250 орехов?
Будут.
Striker
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Додано: Суб 01 січ, 2022 14:43
теперь за пополнение сразу донатят?
пополнил на 20 тыс - 200 орехов начислило
.
или это подарок к НГ?
Shaman
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Додано: Суб 01 січ, 2022 14:56
Shaman написав:теперь за пополнение сразу донатят?
Так. Вище вже обговорювали зміни по онлайн нарахуванню.
stryzhko
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Додано: Суб 01 січ, 2022 15:23
stryzhko , и получается после начисления кишмыша можно карту в минус загонять? Или его заберут тогда?
Hotab
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Додано: Суб 01 січ, 2022 16:20
Hotab написав: Или его заберут тогда?
Нема можливості та й необхідності в даних маніпуляціях. Можете протестувати за пару хвилин й поділитися з форумною спільнотою результатом
stryzhko
Повідомлень: 1849
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