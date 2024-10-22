valya написав:Нужно на планшет поставить приложение - не поддерживается, видимо патамушо не смартафон. Подскажите где взять безопасную апку. На мироре нету. Спс
Есть сервисы, позволяющие скачать apk-файл с https://play.google.com на компутере. И есть андроид-утилиты (напр., Cx File Explorer), позволяющие получить apk-файл установленного на смартфоне приложения. А качать приложение банка с левого источника как минимум рисковано.
sergia написав:каждому свое конечно, но в принципе предложениями кешбека парой других банком можно перекрыть ПУМбу.
А зачем перекрывать? Просто чтобы не пользоваться пумбой? У меня в наличии карты с кэшбеком наверное не менее 10 разных банков. Некоторые чисто под свинство, некоторые под текущие покупки, некоторые и вовсе полочные, которые нет нет да и выстрелят и принесут пусть разовый, но максимальный выхлоп в конкретной ситуации, когда у других банков какой-то категории не окажется. А перекрывать?... Ведь условия постоянно меняются и сегодня что-то перекрывается, а завтра уже нет. Брать все и выедать самое вкусное - ИМХО так лучше чем что-то перекрывать.
valya написав:Нужно на планшет поставить приложение - не поддерживается, видимо патамушо не смартафон.
Пишите разработчикам, что не подходит на такой-то "камень" с такой-то версией ОС, PS У меня било такое с АкордБанком , когда они его обновили - не грузился на смартфон. Они спросили модель телефони и версию Андроида - и допилили. Сейчас все работает. Приложухи более капризни.
sergia написав:каждому свое конечно, но в принципе предложениями кешбека парой других банком можно перекрыть ПУМбу.
А зачем перекрывать? Просто чтобы не пользоваться пумбой? У меня в наличии карты с кэшбеком наверное не менее 10 разных банков. Некоторые чисто под свинство, некоторые под текущие покупки, некоторые и вовсе полочные, которые нет нет да и выстрелят и принесут пусть разовый, но максимальный выхлоп в конкретной ситуации, когда у других банков какой-то категории не окажется. А перекрывать?... Ведь условия постоянно меняются и сегодня что-то перекрывается, а завтра уже нет. Брать все и выедать самое вкусное - ИМХО так лучше чем что-то перекрывать.
Я писал больше с позиций человека, который пытается обходится минимумом карт и раздумывает нужна ли ему еще карта ПУМБы.
valya написав:Нужно на планшет поставить приложение - не поддерживается, видимо патамушо не смартафон.
Пишите разработчикам, что не подходит на такой-то "камень" с такой-то версией ОС, PS У меня било такое с АкордБанком , когда они его обновили - не грузился на смартфон. Они спросили модель телефони и версию Андроида - и допилили. Сейчас все работает. Приложухи более капризни.
sergia написав:Я писал больше с позиций человека, который пытается обходится минимумом карт и раздумывает нужна ли ему еще карта ПУМБы.
Ну так для такой позиции уже давно все придумано - математически минимальное количество карт это ноль. Тут все ясно. Следующее количество - одна. Тоже неоспоримо карта какого банка д.б. в этом случае - приват с 90-х забил это за уни. И можно ни о чем не парится. Снимать нал с кредитных, копить копилку, в общем делать все чтобы мог процветать... Банк. В принципе карты других банков такому клиенту не нужны. И размышлять в этом случае особенно не о чем.
Flamingo , не ладно, ладно. Я отчасти солидарен с вашим опонентом. Хочется оптимальный набор, а не максимальный. Просто чтобы меньше тратить усилий и внимания на то, чтобы не просчелкать обязательный платеж, выполнить условие бесплатности и т.д. Но пока не придумал этот набор.