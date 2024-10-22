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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ПУМБ 3.3 5 70
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
9
2- Погане. Некомпетентне.
19%
13
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
11
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
22
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
21%
15
Всього голосів : 70
Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 17:27

ПУМБ

Нужно на планшет поставить приложение - не поддерживается, видимо патамушо не смартафон. Подскажите где взять безопасную апку. На мироре нету. Спс


ПУМБ — один із провідних українських банків. Належить промислово-фінансовій групі «СКМ». Заснований у грудні 1991. З 2009 року організаційно-правова форма ПУМБ – публічне акціонерне товариство.

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Представник банку: PUMB

Архів теми
ПУМБ
valya
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Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 20:45

  Blister написав:продукты в Эпицентре хорошо заходили

З Приватом не дружите? Там ще цей місяць годують, хоча деяким доводилося трохи проштовхувати.
klug
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 21:30

  valya написав:Нужно на планшет поставить приложение - не поддерживается, видимо патамушо не смартафон. Подскажите где взять безопасную апку. На мироре нету. Спс

Есть сервисы, позволяющие скачать apk-файл с https://play.google.com на компутере. И есть андроид-утилиты (напр., Cx File Explorer), позволяющие получить apk-файл установленного на смартфоне приложения. А качать приложение банка с левого источника как минимум рисковано.
Julio
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 січ, 2022 19:16

каждому свое конечно, но в принципе предложениями кешбека парой других банком можно перекрыть ПУМбу.
sergia
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 січ, 2022 19:42

  sergia написав:каждому свое конечно, но в принципе предложениями кешбека парой других банком можно перекрыть ПУМбу.

А зачем перекрывать? Просто чтобы не пользоваться пумбой? У меня в наличии карты с кэшбеком наверное не менее 10 разных банков. Некоторые чисто под свинство, некоторые под текущие покупки, некоторые и вовсе полочные, которые нет нет да и выстрелят и принесут пусть разовый, но максимальный выхлоп в конкретной ситуации, когда у других банков какой-то категории не окажется. А перекрывать?... Ведь условия постоянно меняются и сегодня что-то перекрывается, а завтра уже нет.
Брать все и выедать самое вкусное - ИМХО так лучше чем что-то перекрывать.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 02 січ, 2022 19:44

Re: ПУМБ

  valya написав:Нужно на планшет поставить приложение - не поддерживается, видимо патамушо не смартафон.
Пишите разработчикам, что не подходит на такой-то "камень" с такой-то версией ОС,
PS У меня било такое с АкордБанком , когда они его обновили - не грузился на смартфон. Они спросили модель телефони и версию Андроида - и допилили. Сейчас все работает.
Приложухи более капризни.
Goodman
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Повідомлення Додано: Нед 02 січ, 2022 21:00

  Flamingo написав:
  sergia написав:каждому свое конечно, но в принципе предложениями кешбека парой других банком можно перекрыть ПУМбу.

А зачем перекрывать? Просто чтобы не пользоваться пумбой? У меня в наличии карты с кэшбеком наверное не менее 10 разных банков. Некоторые чисто под свинство, некоторые под текущие покупки, некоторые и вовсе полочные, которые нет нет да и выстрелят и принесут пусть разовый, но максимальный выхлоп в конкретной ситуации, когда у других банков какой-то категории не окажется. А перекрывать?... Ведь условия постоянно меняются и сегодня что-то перекрывается, а завтра уже нет.
Брать все и выедать самое вкусное - ИМХО так лучше чем что-то перекрывать.

Я писал больше с позиций человека, который пытается обходится минимумом карт и раздумывает нужна ли ему еще карта ПУМБы.
sergia
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 січ, 2022 21:13

  Goodman написав:
  valya написав:Нужно на планшет поставить приложение - не поддерживается, видимо патамушо не смартафон.
Пишите разработчикам, что не подходит на такой-то "камень" с такой-то версией ОС,
PS У меня било такое с АкордБанком , когда они его обновили - не грузился на смартфон. Они спросили модель телефони и версию Андроида - и допилили. Сейчас все работает.
Приложухи более капризни.

Не раз НАПИСАНО - но это же ПУМБ :D
valya
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Повідомлення Додано: Нед 02 січ, 2022 21:18

  sergia написав:Я писал больше с позиций человека, который пытается обходится минимумом карт и раздумывает нужна ли ему еще карта ПУМБы.


Ну так для такой позиции уже давно все придумано - математически минимальное количество карт это ноль. Тут все ясно. Следующее количество - одна. Тоже неоспоримо карта какого банка д.б. в этом случае - приват с 90-х забил это за уни. И можно ни о чем не парится. Снимать нал с кредитных, копить копилку, в общем делать все чтобы мог процветать... Банк.
В принципе карты других банков такому клиенту не нужны. И размышлять в этом случае особенно не о чем. ;)
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 02 січ, 2022 21:26

Flamingo , не ладно, ладно. Я отчасти солидарен с вашим опонентом. Хочется оптимальный набор, а не максимальный. Просто чтобы меньше тратить усилий и внимания на то, чтобы не просчелкать обязательный платеж, выполнить условие бесплатности и т.д.
Но пока не придумал этот набор.
Hotab
 
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