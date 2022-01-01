Інформаційна картка банку
Представник банку: Support BForward
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Форвард Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 01 січ, 2022 08:20
Форвард Банк Forward Bank
С наступившим! Проценты на месте, а то некоторые так волновались
Інформаційна картка банку
Представник банку: Support BForward
Архів теми
Форвард Банк
Додано: Суб 01 січ, 2022 08:30
Re: Форвард Банк Forward Bank
Додано: Суб 01 січ, 2022 09:26
Додано: Суб 01 січ, 2022 10:48
Re: Форвард Банк Forward Bank
Додано: Суб 01 січ, 2022 11:33
да, с метро грустно, и у Альфы пропало
норм только 4% красота ( вроде как клиники сюда попадают, не знаю, попадет ли Синево), одежда 4% и трансопрт - такси что-то ни у кого в этом месяце, придется по 5% ездить
Додано: Суб 01 січ, 2022 11:36
15% изибанк (4111, 4112, 4121)
Додано: Суб 01 січ, 2022 12:03
Вот на счёт метро да, с сентября привык уже к Алле, осталось 5% только...
Додано: Суб 01 січ, 2022 12:47
Re: Форвард Банк Forward Bank
Якщо купити на book24 то кишміші сумуюця і буде 20 разом, чи тіки 10?
Додано: Нед 02 січ, 2022 19:30
Вот они
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4.1. В рамках проведення Акції «Знімай безкоштовно з КОКО КАРД» Організатор на
період один календарний місяць не утримує з учасника Акції комісію за видачу кредитних
коштів у розмірі, яка передбачена чинними тарифами по продукту в рамках Договору, при
здійсненні Учасником Акції операцій, які відповідають наступним вимогам одночасно:
зняття готівкових коштів здійснено в період дії для клієнта Акційної пропозиції;
розмір кожної операції зняття не менш 1 000,00 грн.,
зняття готівкових коштів здійснено в банкоматах і пунктах видачі готівки Банку,
банків-партнерів в Україні та банків-партнерів за кордоном, а також в банкоматах і
пунктах видачі готівки інших банків в Україні
операція повністю здійснена за рахунок кредитних коштів
Додано: Нед 02 січ, 2022 19:36
Ну нал без комиса это хорошо. Но ничего не сказано о том как эта сумма "дружит" с грейсом. Потому как насколько я понимаю с первого дня после снятия начнет капать прОцент и чтобы это остановить надо только выводить карту в ноль
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