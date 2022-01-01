RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #1234 ... 285>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Форвард Банк Forward Bank 3.3 5 22
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
1
2- Погане. Некомпетентне.
23%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
32%
7
4- Добре. Як і повинно бути.
23%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
4
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 08:20

Форвард Банк Forward Bank

С наступившим! Проценты на месте, а то некоторые так волновались :)

Форвард Банк — комерційний банк, основний фокус діяльності якого протягом більше 15-ти років спрямований на обслуговування приватних клієнтів.

Інформаційна картка банку

Представник банку: Support BForward

Архів теми
Форвард Банк
Vorlon
 
Повідомлень: 10449
З нами з: 14.06.13
Подякував: 488 раз.
Подякували: 1138 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 08:30

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Vorlon написав:С наступившим!

Навзаєм!
Але кешбек ще ганебніший.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5496
З нами з: 19.04.12
Подякував: 84 раз.
Подякували: 852 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 09:26

  Ой+ написав: Навзаєм! Але кешбек ще ганебніший.

С новым годом, коллеги! Кешбек тут слился окончательно, в этом месяце Пумб и Алла норм (в принципе, полностью повторяют прошлый месяц) и Кредо ещё юзаем.
lloydbanksua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1263
З нами з: 22.04.20
Подякував: 60 раз.
Подякували: 131 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 10:48

Re: Форвард Банк Forward Bank

  lloydbanksua написав:в этом месяце Пумб и Алла норм

а что там в ПУМБ норм? Метро Киев ушло , вайбер бот упал на мороз и отправляет в приложение.
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5564
З нами з: 23.11.14
Подякував: 727 раз.
Подякували: 521 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 11:33

  Goodman написав:
  lloydbanksua написав:в этом месяце Пумб и Алла норм

а что там в ПУМБ норм? Метро Киев ушло , вайбер бот упал на мороз и отправляет в приложение.

да, с метро грустно, и у Альфы пропало
норм только 4% красота ( вроде как клиники сюда попадают, не знаю, попадет ли Синево), одежда 4% и трансопрт - такси что-то ни у кого в этом месяце, придется по 5% ездить
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4854
З нами з: 27.09.19
Подякував: 100 раз.
Подякували: 396 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 11:36

  cohan написав:
  Goodman написав:
  lloydbanksua написав:в этом месяце Пумб и Алла норм

а что там в ПУМБ норм? Метро Киев ушло , вайбер бот упал на мороз и отправляет в приложение.

да, с метро грустно, и у Альфы пропало
норм только 4% красота ( вроде как клиники сюда попадают, не знаю, попадет ли Синево), одежда 4% и трансопрт - такси что-то ни у кого в этом месяце, придется по 5% ездить

15% изибанк (4111, 4112, 4121)
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Заблокований
Повідомлень: 16230
З нами з: 18.04.15
Подякував: 9350 раз.
Подякували: 4481 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 12:03

  cohan написав:
  Goodman написав:
  lloydbanksua написав:в этом месяце Пумб и Алла норм

а что там в ПУМБ норм? Метро Киев ушло , вайбер бот упал на мороз и отправляет в приложение.

да, с метро грустно, и у Альфы пропало
норм только 4% красота ( вроде как клиники сюда попадают, не знаю, попадет ли Синево), одежда 4% и трансопрт - такси что-то ни у кого в этом месяце, придется по 5% ездить

Вот на счёт метро да, с сентября привык уже к Алле, осталось 5% только...
lloydbanksua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1263
З нами з: 22.04.20
Подякував: 60 раз.
Подякували: 131 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 12:47

Re: Форвард Банк Forward Bank

Якщо купити на book24 то кишміші сумуюця і буде 20 разом, чи тіки 10?
chipmunk
 
Повідомлень: 8961
З нами з: 15.04.09
Подякував: 550 раз.
Подякували: 576 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 02 січ, 2022 19:30

  unicdima написав:Що це таке, де наші гроші?

Вот они

Акція «Знімай безкоштовно» в січні
Знімайте кредитні кошти без комісії протягом січня 2022 року.

Акція діє з 01.01.2022 р. по 31.01.2022 р. (включно).

4. ЗАГАЛЬНІ УМОВИ АКЦІЇ
4.1. В рамках проведення Акції «Знімай безкоштовно з КОКО КАРД» Організатор на
період один календарний місяць не утримує з учасника Акції комісію за видачу кредитних
коштів у розмірі, яка передбачена чинними тарифами по продукту в рамках Договору, при
здійсненні Учасником Акції операцій, які відповідають наступним вимогам одночасно:
 зняття готівкових коштів здійснено в період дії для клієнта Акційної пропозиції;
 розмір кожної операції зняття не менш 1 000,00 грн.,
 зняття готівкових коштів здійснено в банкоматах і пунктах видачі готівки Банку,
банків-партнерів в Україні та банків-партнерів за кордоном, а також в банкоматах і
пунктах видачі готівки інших банків в Україні
 операція повністю здійснена за рахунок кредитних коштів
Citizen_D
 
Повідомлень: 159
З нами з: 14.03.20
Подякував: 99 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 02 січ, 2022 19:36

Ну нал без комиса это хорошо. Но ничего не сказано о том как эта сумма "дружит" с грейсом. Потому как насколько я понимаю с первого дня после снятия начнет капать прОцент и чтобы это остановить надо только выводить карту в ноль
Flamingo
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 7873
З нами з: 20.03.15
Подякував: 115 раз.
Подякували: 2218 раз.
 
Профіль
1
1
1
1
  #1234 ... 285>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: liliya_logical, motosmile і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
МТБ Банк 1 ... 9, 10, 11
Алексей77 » Чет 27 січ, 2022 17:39
108 175184
Переглянути останнє повідомлення
Вів 20 гру, 2022 12:13
Vesna
А-Банк 1 ... 59, 60, 61
V2 » Суб 01 січ, 2022 20:06
606 612170
Переглянути останнє повідомлення
Вів 20 гру, 2022 03:35
flysoulfly
Піреус Банк МКБ 1 ... 8, 9, 10
yuluk » Пон 03 січ, 2022 10:42
99 99896
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 гру, 2022 21:25
lloydbanksua

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.