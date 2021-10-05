lloydbanksua написав:в этом месяце Пумб и Алла норм
а что там в ПУМБ норм? Метро Киев ушло , вайбер бот упал на мороз и отправляет в приложение.
да, с метро грустно, и у Альфы пропало норм только 4% красота ( вроде как клиники сюда попадают, не знаю, попадет ли Синево), одежда 4% и трансопрт - такси что-то ни у кого в этом месяце, придется по 5% ездить
lloydbanksua написав:в этом месяце Пумб и Алла норм
а что там в ПУМБ норм? Метро Киев ушло , вайбер бот упал на мороз и отправляет в приложение.
да, с метро грустно, и у Альфы пропало норм только 4% красота ( вроде как клиники сюда попадают, не знаю, попадет ли Синево), одежда 4% и трансопрт - такси что-то ни у кого в этом месяце, придется по 5% ездить
lloydbanksua написав:в этом месяце Пумб и Алла норм
а что там в ПУМБ норм? Метро Киев ушло , вайбер бот упал на мороз и отправляет в приложение.
да, с метро грустно, и у Альфы пропало норм только 4% красота ( вроде как клиники сюда попадают, не знаю, попадет ли Синево), одежда 4% и трансопрт - такси что-то ни у кого в этом месяце, придется по 5% ездить
Вот на счёт метро да, с сентября привык уже к Алле, осталось 5% только...
Акція «Знімай безкоштовно» в січні Знімайте кредитні кошти без комісії протягом січня 2022 року.
Акція діє з 01.01.2022 р. по 31.01.2022 р. (включно).
4. ЗАГАЛЬНІ УМОВИ АКЦІЇ 4.1. В рамках проведення Акції «Знімай безкоштовно з КОКО КАРД» Організатор на період один календарний місяць не утримує з учасника Акції комісію за видачу кредитних коштів у розмірі, яка передбачена чинними тарифами по продукту в рамках Договору, при здійсненні Учасником Акції операцій, які відповідають наступним вимогам одночасно: зняття готівкових коштів здійснено в період дії для клієнта Акційної пропозиції; розмір кожної операції зняття не менш 1 000,00 грн., зняття готівкових коштів здійснено в банкоматах і пунктах видачі готівки Банку, банків-партнерів в Україні та банків-партнерів за кордоном, а також в банкоматах і пунктах видачі готівки інших банків в Україні операція повністю здійснена за рахунок кредитних коштів
Ну нал без комиса это хорошо. Но ничего не сказано о том как эта сумма "дружит" с грейсом. Потому как насколько я понимаю с первого дня после снятия начнет капать прОцент и чтобы это остановить надо только выводить карту в ноль