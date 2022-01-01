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Форвард Банк Forward Bank -
запроваджено тимчасову адміністр

Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адміністр
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #1234 ... 310>

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Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адміністр 3.1 5 26
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
8%
2
2- Погане. Некомпетентне.
23%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
35%
9
4- Добре. Як і повинно бути.
19%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
15%
4
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 08:20

Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адміністр

С наступившим! Проценты на месте, а то некоторые так волновались :)

Форвард Банк — комерційний банк, основний фокус діяльності якого протягом більше 15-ти років спрямований на обслуговування приватних клієнтів.

Інформаційна картка банку

Представник банку: Support BForward

Архів теми
Форвард Банк
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 08:30

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Vorlon написав:С наступившим!

Навзаєм!
Але кешбек ще ганебніший.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 09:26

  Ой+ написав: Навзаєм! Але кешбек ще ганебніший.

С новым годом, коллеги! Кешбек тут слился окончательно, в этом месяце Пумб и Алла норм (в принципе, полностью повторяют прошлый месяц) и Кредо ещё юзаем.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 10:48

Re: Форвард Банк Forward Bank

  lloydbanksua написав:в этом месяце Пумб и Алла норм

а что там в ПУМБ норм? Метро Киев ушло , вайбер бот упал на мороз и отправляет в приложение.
Goodman
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Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 11:33

  Goodman написав:
  lloydbanksua написав:в этом месяце Пумб и Алла норм

а что там в ПУМБ норм? Метро Киев ушло , вайбер бот упал на мороз и отправляет в приложение.

да, с метро грустно, и у Альфы пропало
норм только 4% красота ( вроде как клиники сюда попадают, не знаю, попадет ли Синево), одежда 4% и трансопрт - такси что-то ни у кого в этом месяце, придется по 5% ездить
cohan
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Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 11:36

  cohan написав:
  Goodman написав:
  lloydbanksua написав:в этом месяце Пумб и Алла норм

а что там в ПУМБ норм? Метро Киев ушло , вайбер бот упал на мороз и отправляет в приложение.

да, с метро грустно, и у Альфы пропало
норм только 4% красота ( вроде как клиники сюда попадают, не знаю, попадет ли Синево), одежда 4% и трансопрт - такси что-то ни у кого в этом месяце, придется по 5% ездить

15% изибанк (4111, 4112, 4121)
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Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 12:03

  cohan написав:
  Goodman написав:
  lloydbanksua написав:в этом месяце Пумб и Алла норм

а что там в ПУМБ норм? Метро Киев ушло , вайбер бот упал на мороз и отправляет в приложение.

да, с метро грустно, и у Альфы пропало
норм только 4% красота ( вроде как клиники сюда попадают, не знаю, попадет ли Синево), одежда 4% и трансопрт - такси что-то ни у кого в этом месяце, придется по 5% ездить

Вот на счёт метро да, с сентября привык уже к Алле, осталось 5% только...
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 12:47

Re: Форвард Банк Forward Bank

Якщо купити на book24 то кишміші сумуюця і буде 20 разом, чи тіки 10?
chipmunk
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 січ, 2022 19:30

  unicdima написав:Що це таке, де наші гроші?

Вот они

Акція «Знімай безкоштовно» в січні
Знімайте кредитні кошти без комісії протягом січня 2022 року.

Акція діє з 01.01.2022 р. по 31.01.2022 р. (включно).

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4.1. В рамках проведення Акції «Знімай безкоштовно з КОКО КАРД» Організатор на
період один календарний місяць не утримує з учасника Акції комісію за видачу кредитних
коштів у розмірі, яка передбачена чинними тарифами по продукту в рамках Договору, при
здійсненні Учасником Акції операцій, які відповідають наступним вимогам одночасно:
 зняття готівкових коштів здійснено в період дії для клієнта Акційної пропозиції;
 розмір кожної операції зняття не менш 1 000,00 грн.,
 зняття готівкових коштів здійснено в банкоматах і пунктах видачі готівки Банку,
банків-партнерів в Україні та банків-партнерів за кордоном, а також в банкоматах і
пунктах видачі готівки інших банків в Україні
 операція повністю здійснена за рахунок кредитних коштів
Citizen_D
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 січ, 2022 19:36

Ну нал без комиса это хорошо. Но ничего не сказано о том как эта сумма "дружит" с грейсом. Потому как насколько я понимаю с первого дня после снятия начнет капать прОцент и чтобы это остановить надо только выводить карту в ноль
Flamingo
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