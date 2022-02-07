|
|
|
Україна планує побудувати плавучий космодром за 4,8 млрд...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 09 лют, 2022 08:57
Пропонуємо до обговорення:
Космічна програма України передбачає будівництво космодрому у вигляді морської платформи до 2025 року для запуску ракет з Атлантичного та Індійського океанів.
Дивися повний текст Україна планує побудувати плавучий космодром за 4,8 млрд грн до 2025 року
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 97414
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 141 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 09 лют, 2022 09:13
Старый где дели?
-
brk01230
-
-
- Повідомлень: 165
- З нами з: 15.11.16
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 32 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 09 лют, 2022 09:17
Сначала нужно вытащить народ из нищеты.
-
Lunar
-
-
- Повідомлень: 14
- З нами з: 16.01.22
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 5 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 09 лют, 2022 10:24
Lunar написав:
Сначала нужно вытащить народ из нищеты.
А зачем? Вот построят космопорт и отправят всех нищих осваивать Марс - на заробиткы... Из Польши уж очень мало привозят. А на Марсе, все будут под контролем, пересчитаны, обложены налогом... Очень переспективная идея, очень... 😀
-
Sam17a
-
-
- Повідомлень: 481
- З нами з: 14.01.09
- Подякував: 21 раз.
- Подякували: 143 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 09 лют, 2022 11:01
Сначало был ледокол,..... за 20млн. долл, обслуживать который стоит ещё 10млн.долл. в год.
Завод по производству снарядов 8мь лет построить не могут ....
Ракетные программы недофинансированные...
В стране бедность .....
Правосудие хромает,.... но судьи получают 100 пенсий в месяц и министры там же с топ гос. служащими....
Какой космодром ????!!!!!
Может таблеток себе купите.
В министерстве ребята получают почти
-
anton_gms
-
-
- Повідомлень: 943
- З нами з: 23.01.13
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 155 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 09 лют, 2022 11:18
anton_gms
читайте между строк!
среднеазиатский белый порошок, успешно доставлен в офис преЗЕдента...
-
Slon_Nosov
-
-
- Повідомлень: 2198
- З нами з: 13.07.09
- Подякував: 854 раз.
- Подякували: 633 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 09 лют, 2022 17:23
Давайте в порядке очереди. Сначала Ukrainian National Airlines без самолётов запустим, а потом уже и космодром замутим без космических кораблей! :)))
Денежную помощь от европейских стран нужно осваивать оперативно!
Гиперлуп уже отстроили, Маску на зависть! :)))
-
Omega
-
-
- Повідомлень: 1507
- З нами з: 18.07.07
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 225 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 09 лют, 2022 17:37
Omega написав:
Давайте в порядке очереди. Сначала Ukrainian National Airlines без самолётов запустим, а потом уже и космодром замутим без космических кораблей!
))
Денежную помощь от европейских стран нужно осваивать оперативно!
Гиперлуп уже отстроили, Маску на зависть!
))
"В чергу, сучі діти!" (с)
Спершу міліард дерев висадіть та 10 мільйонів бабкофонів роздайте.
-
akido
-
-
- Повідомлень: 368
- З нами з: 18.02.21
- Подякував: 67 раз.
- Подякували: 186 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 42 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|