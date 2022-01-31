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НБУ готовий до найгірших сценаріїв, але поки не планує...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 11 лют, 2022 15:15
Пропонуємо до обговорення:
Член правління НБУ Юрій Гелетій у інтерв'ю ZN.UA розповів, що регулятор обговорює різні сценарії розвитку подій та має плани на будь-який випадок, але поки що не розглядає застосування регуляторних обмежень чи адміністративних заходів.
Дивися повний текст НБУ готовий до найгірших сценаріїв, але поки не планує жодних регуляторних обмежень
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