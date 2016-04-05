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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 24 лют, 2022 06:34
чик написав:
бакс в мире растёт, можем 33 на днях побачити..
только что в Одессе слышал взрыв.
пишут
05:00 Путин в специальном телеобращении заявил, что начинает "специальную операцию на Украине"..
по другим городам вроде тоже что-то идет.
05:13 В соцсетях идут сообщения о взрывах в Харькове, Одессе и Мариуполе. Подтверждающих видео пока нет.
похоже гнида таки выбрала себе конец.
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Alex2007
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Додано: Чет 24 лют, 2022 06:37
Alex2007
Путін оголосив про проведення "спеціальної військової операції" проти України Джерело: https://censor.net/ua/n3318500
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75stasstas75
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Додано: Чет 24 лют, 2022 06:38
Напали на Одессу.
Где-то взрыв сейчас в Одессе был, от ударной волны затрещали окна в 10 км от возможного удара.
Все в панике.
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Captain Obvious
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Додано: Чет 24 лют, 2022 06:42
В киеве тож что-то слышится на северной окраине (взрывы).
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demichh
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Додано: Чет 24 лют, 2022 06:42
Киев было несколько мощных взрывов
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Додано: Чет 24 лют, 2022 06:44
В Харькове взрывы
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Алексей77
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Додано: Чет 24 лют, 2022 06:49
Везде взрывы. Киев, Одесса, Мариуполь, Харьков, Днепр.
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Додано: Чет 24 лют, 2022 07:03
Холява правий на 100%. Рука на нижньому сфінктері і курс нікого вже не цікавить. Сумно, страшно...
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Додано: Чет 24 лют, 2022 07:38
В Киеве на Борщаговке слышно было несколько взрывов
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шурец
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Додано: Чет 24 лют, 2022 08:13
Пора родину защищать,до скорого!
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Bukka
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