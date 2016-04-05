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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #1234 ... 2026>
Повідомлення Додано: Чет 24 лют, 2022 05:34

Напад росії і білорусі на Україну

  чик написав:бакс в мире растёт, можем 33 на днях побачити..


только что в Одессе слышал взрыв.

пишут
05:00 Путин в специальном телеобращении заявил, что начинает "специальную операцию на Украине"..


по другим городам вроде тоже что-то идет.
05:13 В соцсетях идут сообщения о взрывах в Харькове, Одессе и Мариуполе. Подтверждающих видео пока нет.


похоже гнида таки выбрала себе конец.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Чет 24 лют, 2022 05:37

Alex2007
Путін оголосив про проведення "спеціальної військової операції" проти України Джерело: https://censor.net/ua/n3318500
75stasstas75
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Повідомлення Додано: Чет 24 лют, 2022 05:38

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Напали на Одессу.
Где-то взрыв сейчас в Одессе был, от ударной волны затрещали окна в 10 км от возможного удара.
Все в панике.
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 лют, 2022 05:42

В киеве тож что-то слышится на северной окраине (взрывы).
demichh
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 лют, 2022 05:42

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Киев было несколько мощных взрывов
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Повідомлення Додано: Чет 24 лют, 2022 05:44

Re: Валютный рынок в контексте ДС

В Харькове взрывы
Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 лют, 2022 05:49

Везде взрывы. Киев, Одесса, Мариуполь, Харьков, Днепр.
Striker
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Повідомлення Додано: Чет 24 лют, 2022 06:03

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Холява правий на 100%. Рука на нижньому сфінктері і курс нікого вже не цікавить. Сумно, страшно...
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 лют, 2022 06:38

В Киеве на Борщаговке слышно было несколько взрывов
шурец
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Повідомлення Додано: Чет 24 лют, 2022 07:13

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Пора родину защищать,до скорого!
Мизантрóп
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