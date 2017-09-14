только что в Одессе слышал взрыв.
пишут
05:00 Путин в специальном телеобращении заявил, что начинает "специальную операцию на Украине"..
по другим городам вроде тоже что-то идет.
05:13 В соцсетях идут сообщения о взрывах в Харькове, Одессе и Мариуполе. Подтверждающих видео пока нет.
похоже гнида таки выбрала себе конец.
========================================================================
Фіксація проміжних результатів опитування, станом на кінець дня 11.09.2024:
Фіксуємо результат 31.12.2024
Фіксуємо результат 13.02.2025
Фіксуємо 20.03.2025