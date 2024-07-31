Додано: Пон 07 бер, 2022 21:56

Новости экономического уничтожения рф:



Крупнейшая биржа фриланса в мире Upwork приостанавливает свою работу в рф

По словам министра цифровой трансформации федорова, закрытие Upwork для рф – это более 100 000 граждан, которые лишатся работы в IT только потому, что они молчат, когда их диктатор убивает жителей нашей страны.

Сотни миллионов долларов поступали в кошельки специалистов рф от клиентов со всего мира ежемесячно. Но больше не будут.







Сенаторы США планируют заблокировать золотой запас России

Детали: законопроект, представленный сенаторами Ангусом Кингом (штат Мэн), Джоном Корнином (штат Техас), Биллом Хагерти (штат Теннесси) и Мэгги Хассан (штат Техас), направлен против способности России продавать золотые запасы.

Он применит вторичные санкции к любым американским организациям, которые сознательно совершают сделки с золотом или перевозят его из резервов российского центрального банка или продают золото физически или электронным способом в России.

Цель состоит в том, чтобы включить закон в сводной законопроект о расходах, который законодатели надеются принять к пятнице, сообщил Axios помощник, знакомый с этим вопросом.

В цифрах: золотовалютные резервы России составляют около 132 миллиардов долларо