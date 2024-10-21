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РФ з початком війни

Руйнація економіки РФ з початком війни
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #1234 ... 88>
Повідомлення Додано: Нед 06 бер, 2022 18:13

Руйнація економіки РФ з початком війни

Международное рейтинговое агентство Moody's 6 марта понизило рейтинг долгосрочного эмитента (в национальной и иностранной валюте) и приоритетного необеспеченного долга (в национальной и иностранной валюте) России с «B3» до «Ca».

https://www.moodys.com/research/Moodys- ... -PR_463675
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 12:11

Re: Валютный рынок в контексте ДС

російська рупія впала ще на 10%, вже 135 за 1 долар.
х..ло йде в сторону венесуели з її грошово-валютною політикою, хоча і по всім іншим показникам - також.
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 19:09

США и ЕС прекратили поставки в Россию наличных долларов и евро. В РФ можно купить иностранную валюту только на черном рынке. Разница между реальным и официальным курсом рубля составляет 35%.
sailed
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 21:49

  sailed написав:
  Akatama написав:Российская рупия сегодня пробила уровень 150 за доллар, то есть рубль за этот месяц потерял половину стоимости, а гривна - треть... Хорошо идём//)

США и ЕС прекратили поставки в Россию наличных долларов и евро. В РФ можно купить иностранную валюту только на черном рынке. Разница между реальным и официальным курсом рубля составляет 35%.

Если Китай начнёт наступление на Тайвань, на что сегодня был очень толстый намёк, это уже не будет иметь большого значения. Американская экономика из такого поворота легко и просто не вырулит, а воевать с Китаем они вряд ли будут.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 21:56

Новости экономического уничтожения рф:

Крупнейшая биржа фриланса в мире Upwork приостанавливает свою работу в рф
По словам министра цифровой трансформации федорова, закрытие Upwork для рф – это более 100 000 граждан, которые лишатся работы в IT только потому, что они молчат, когда их диктатор убивает жителей нашей страны.
Сотни миллионов долларов поступали в кошельки специалистов рф от клиентов со всего мира ежемесячно. Но больше не будут.



Сенаторы США планируют заблокировать золотой запас России
Детали: законопроект, представленный сенаторами Ангусом Кингом (штат Мэн), Джоном Корнином (штат Техас), Биллом Хагерти (штат Теннесси) и Мэгги Хассан (штат Техас), направлен против способности России продавать золотые запасы.
Он применит вторичные санкции к любым американским организациям, которые сознательно совершают сделки с золотом или перевозят его из резервов российского центрального банка или продают золото физически или электронным способом в России.
Цель состоит в том, чтобы включить закон в сводной законопроект о расходах, который законодатели надеются принять к пятнице, сообщил Axios помощник, знакомый с этим вопросом.
В цифрах: золотовалютные резервы России составляют около 132 миллиардов долларо
edvardd
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Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 21:57

  phantom_systems написав:
  sailed написав:
  Akatama написав:Российская рупия сегодня пробила уровень 150 за доллар, то есть рубль за этот месяц потерял половину стоимости, а гривна - треть... Хорошо идём//)

США и ЕС прекратили поставки в Россию наличных долларов и евро. В РФ можно купить иностранную валюту только на черном рынке. Разница между реальным и официальным курсом рубля составляет 35%.

Если Китай начнёт наступление на Тайвань, на что сегодня был очень толстый намёк, это уже не будет иметь большого значения. Американская экономика из такого поворота легко и просто не вырулит, а воевать с Китаем они вряд ли будут.


А зачем им выруливать? Они просто вытянут 30 трионов своих денег из Китая и вернут производство к себе в страну. А китайцы вспомнят как умирали с голоду 30 лет назад :)
prosecutor
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 23:26

  fler написав:Международное рейтинговое агентство Moody's понизило суверенный рейтинг страны с "B3" до "Ca", а это предпоследняя ступень. Ниже находятся только Ливан и Венесуэла.

ближайшая выплата по евробондам на 3 ярда - 15марта. иностранцев кинут+руских, кто купил чрз иноброкера - https://www.youtube.com/watch?v=3_gC027_gt4
Клаус
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 10:31

Там в тотальний ппц не дуже вірять,
ЗВР вистачить на 2 роки,
плюс при теперішніх цінах на нафту та газ ще можуть нагуляти жирку,
замість айфорнів сяомі,
і т.д. і т.п.,
будуть їсти імно, але духовні скрепи не поміняють на цінності прогнившого запода.

тому надіятися, що РФ скоро загнеться, це якісь вологі юнацькі мрії
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 10:33

Беремо до уваги кантори, якім бабки важливіші ніж кров на вулиці
готуємось бойкотувати засранців

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greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 11:07

flyman
На 2 роки чого? Вони вимушені будуть будувати нову логістику та переплачувати за більшість імпорту.
Невідомо, яка кількість їх ЗВР є ліквідними та із доступом до них.
За будь-якої ціни газу та нафти компанії, які під санкціями не зможуть отримувати валюту на свої кор рахунки, лише через нових посередників, які, як премія за ризик потрапити під санкції, зможуть встановлювати будь-яку комісію. Бажаючих зв'язуватися з компаніями під санкціями у світі не так багато.
xaos_22
 
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