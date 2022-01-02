RSS
Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Альянс 3.4 5 17
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
18%
3
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
24%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
41%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
3
Всього голосів : 17
Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 08:26

Банк Альянс

Осторожно, поскольку банк недокапитализирован:
https://bank.gov.ua/ua/files/FIjCnxOYKpdBOGA

Банк Альянс — 10 березня 1992 року Національним Банком України зареєстровано Комерційний акціонерний банк «Альянс-кредит Банк» (КАБ «Альянс-кредит Банк»), створений у вигляді акціонерного товариства відкритого типу відповідно до рішення Установчих зборів Засновників. 23 квітня 2010 року – відповідно до Рішення Загальних зборів акціонерів змінено найменування банку на Публічне Акціонерне Товариство «Банк Альянс» (ПАТ «Банк Альянс»).

Інформаційна картка банку

Відгуки

Банк Альянс
Igneus
 
Заблокований
Повідомлень: 1417
З нами з: 29.08.18
Подякував: 1050 раз.
Подякували: 693 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 14 січ, 2022 12:37

Уже не первый раз сталкиваюсь с тем, что закрывают кассу раньше времени в предпраздничные дни. Я понимаю, конечно, что сокращенный график, но на сайте висит одно, а по факту закрывают кассу на 10-15 минут раньше((
Елена Ромашко
 
Повідомлень: 4
З нами з: 14.01.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 19 січ, 2022 14:09

Не могу воспользоваться чат ботом в Телеграм, открывается пустая страница и больше ничего не происходит. Подскажите, может что-то делаю не так?
Leviafan
 
Повідомлень: 12
З нами з: 17.09.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 19 січ, 2022 14:15

Re: Банк Альянс

Що тут з p2p лімітами? Закінчуєця депо, треба перемістить
chipmunk
 
Повідомлень: 9059
З нами з: 15.04.09
Подякував: 572 раз.
Подякували: 590 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 19 січ, 2022 14:54

  chipmunk написав:Що тут з p2p лімітами? Закінчуєця депо, треба перемістить

Если поднять - фонд улетает свободно
Sergion
 
Повідомлень: 703
З нами з: 02.09.15
Подякував: 3 раз.
Подякували: 39 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 19 січ, 2022 15:30

  Sergion написав:
  chipmunk написав:Що тут з p2p лімітами? Закінчуєця депо, треба перемістить

Если поднять - фонд улетает свободно


В поддержке уверяли что до 400 тыс.
Но не проверял по факту.
Aps
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3879
З нами з: 24.06.15
Подякував: 81 раз.
Подякували: 433 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 26 січ, 2022 13:15

Re: Банк Альянс

Не сохраняются лимиты по карте в приложении. Можно как-то зафиксировать или нужно каждый раз проверять и устанавливать?
Елена Ромашко
 
Повідомлень: 4
З нами з: 14.01.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 26 січ, 2022 13:54

  Елена Ромашко написав:Не сохраняются лимиты по карте в приложении. Можно как-то зафиксировать или нужно каждый раз проверять и устанавливать?

угуу, нужно каждый раз проверять и устанавливать
дурацкая сис-ма :(
Можно заяву в отд-и написать для постоянки
Amethyst
Аватар користувача
Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 6694
З нами з: 05.05.21
Подякував: 516 раз.
Подякували: 1328 раз.
 
Профіль
 
4
1
1
11
Повідомлення Додано: Сер 26 січ, 2022 14:05

ТИХА УКРАИНСКАЯ НОЧЬ(НО САЛО НАДО ПЕРЕПРЯТАТЬ)

не стала рисковать фондом - воспользовалась кедами.
курс на КИБ
хуторянка
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2845
З нами з: 28.02.10
Подякував: 20 раз.
Подякували: 132 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 26 січ, 2022 22:31

Re: Банк Альянс

а как тут скартами что к депозиту - если забрать- перестанет фурычить? проще минималку положить или антистресс?
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6497
З нами з: 27.09.19
Подякував: 112 раз.
Подякували: 534 раз.
 
Профіль
 
