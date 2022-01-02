Банк Альянс
+ Додати тему
Відповісти на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 01 січ, 2022 08:26
Осторожно, поскольку банк недокапитализирован:
https://bank.gov.ua/ua/files/FIjCnxOYKpdBOGA — 10 березня 1992 року Національним Банком України зареєстровано Комерційний акціонерний банк «Альянс-кредит Банк» (КАБ «Альянс-кредит Банк»), створений у вигляді акціонерного товариства відкритого типу відповідно до рішення Установчих зборів Засновників. 23 квітня 2010 року – відповідно до Рішення Загальних зборів акціонерів змінено найменування банку на Публічне Акціонерне Товариство «Банк Альянс» (ПАТ «Банк Альянс»). Банк Альянс Інформаційна картка банку Відгуки Архів теми Банк Альянс
Igneus
Заблокований
Повідомлень: 1417
З нами з: 29.08.18
Подякував: 1050 раз.
Подякували: 693 раз.
Профіль
Додано: П'ят 14 січ, 2022 12:37
Уже не первый раз сталкиваюсь с тем, что закрывают кассу раньше времени в предпраздничные дни. Я понимаю, конечно, что сокращенный график, но на сайте висит одно, а по факту закрывают кассу на 10-15 минут раньше((
Елена Ромашко
Повідомлень: 4
З нами з: 14.01.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
Профіль
Додано: Сер 19 січ, 2022 14:09
Не могу воспользоваться чат ботом в Телеграм, открывается пустая страница и больше ничего не происходит. Подскажите, может что-то делаю не так?
Leviafan
Повідомлень: 12
З нами з: 17.09.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
Профіль
Додано: Сер 19 січ, 2022 14:15
Що тут з p2p лімітами? Закінчуєця депо, треба перемістить
chipmunk
Повідомлень: 9059
З нами з: 15.04.09
Подякував: 572 раз.
Подякували: 590 раз.
Профіль
Додано: Сер 19 січ, 2022 14:54
chipmunk написав:
Що тут з p2p лімітами? Закінчуєця депо, треба перемістить
Если поднять - фонд улетает свободно
Sergion
Повідомлень: 703
З нами з: 02.09.15
Подякував: 3 раз.
Подякували: 39 раз.
Профіль
Додано: Сер 19 січ, 2022 15:30
Sergion написав: chipmunk написав:
Що тут з p2p лімітами? Закінчуєця депо, треба перемістить
Если поднять - фонд улетает свободно
В поддержке уверяли что до 400 тыс.
Но не проверял по факту.
Aps
Повідомлень: 3879
З нами з: 24.06.15
Подякував: 81 раз.
Подякували: 433 раз.
Профіль
Додано: Сер 26 січ, 2022 13:15
Не сохраняются лимиты по карте в приложении. Можно как-то зафиксировать или нужно каждый раз проверять и устанавливать?
Елена Ромашко
Повідомлень: 4
З нами з: 14.01.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
Профіль
Додано: Сер 26 січ, 2022 13:54
Елена Ромашко написав:
Не сохраняются лимиты по карте в приложении. Можно как-то зафиксировать или нужно каждый раз проверять и устанавливать?
угуу, нужно каждый раз проверять и устанавливать
дурацкая сис-ма
Можно заяву в отд-и написать для постоянки
Amethyst
Фінансовий гуру Finance.ua
Повідомлень: 6694
З нами з: 05.05.21
Подякував: 516 раз.
Подякували: 1328 раз.
Профіль
4
1
1
11
Додано: Сер 26 січ, 2022 14:05
не стала рисковать фондом - воспользовалась кедами.
курс на КИБ
хуторянка
Повідомлень: 2845
З нами з: 28.02.10
Подякував: 20 раз.
Подякували: 132 раз.
Профіль
Додано: Сер 26 січ, 2022 22:31
а как тут скартами что к депозиту - если забрать- перестанет фурычить? проще минималку положить или антистресс?
cohan
Повідомлень: 6497
З нами з: 27.09.19
Подякував: 112 раз.
Подякували: 534 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
Схожі теми
2803
1670561
Нед 28 вер, 2025 13:21 root
1596
565540
Нед 28 вер, 2025 10:35 KVV
289
130716