RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Кредит Дніпро

Банк Кредит Дніпро
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #1234 ... 38>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Кредит Дніпро 3.9 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
29%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
43%
3
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: П'ят 14 січ, 2022 17:55

Банк Кредит Дніпро

Кредит Днепр, сцуко, 9 раз за год запрашивал кредитную историю (не мониторинг). У меня и так рейтинг не ахти, а за год упал еще на 20 пунктов. В прошлом году закрыл все счета Абанка, тот тоже любил раз в квартал запрашивать кредитную историю... но 9 раз за год - это перебор. У кого тут есть кредитки этого недобанка, вам он тоже гадит?
И лимит жалко, но если он мне каждый год будет такую подлянку делать, то уж лучше закрыть все нафиг

Банк Кредит Дніпро — заснований у 1993 році й входить до ТОП-20 фінансових установ України за розмірами активів.

Інформаційна картка банку

Відгуки

Архів теми
Банк Кредит Дніпро
Stringer
 
Повідомлень: 11631
З нами з: 23.01.13
Подякував: 346 раз.
Подякували: 1629 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: П'ят 14 січ, 2022 21:15

  Stringer написав:Кредит Днепр, сцуко, 9 раз за год запрашивал кредитную историю (не мониторинг). У меня и так рейтинг не ахти, а за год упал еще на 20 пунктов. В прошлом году закрыл все счета Абанка, тот тоже любил раз в квартал запрашивать кредитную историю... но 9 раз за год - это перебор. У кого тут есть кредитки этого недобанка, вам он тоже гадит?
И лимит жалко, но если он мне каждый год будет такую подлянку делать, то уж лучше закрыть все нафиг


Ну да, запрашивает чаще других. Я тоже внимание обратил, но разве запрос рейтинга как-то отрицательно на рейтинге сказывается?
nickvlk1
 
Повідомлень: 166
З нами з: 17.03.16
Подякував: 1 раз.
Подякували: 26 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 14 січ, 2022 21:59

Re: Кредит Днiпро

...я вышел, это не мое
abc111
 
Повідомлень: 2505
З нами з: 17.04.10
Подякував: 81 раз.
Подякували: 282 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 14 січ, 2022 22:10

Re: Кредит Днiпро

  nickvlk1 написав:о разве запрос рейтинга как-то отрицательно на рейтинге сказывается?

Да никак.
ВIВ
Аватар користувача
 
Повідомлень: 855
З нами з: 03.02.21
Подякував: 17 раз.
Подякували: 107 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 15 січ, 2022 14:54

  nickvlk1 написав:
  Stringer написав:Кредит Днепр, сцуко, 9 раз за год запрашивал кредитную историю (не мониторинг). У меня и так рейтинг не ахти, а за год упал еще на 20 пунктов. В прошлом году закрыл все счета Абанка, тот тоже любил раз в квартал запрашивать кредитную историю... но 9 раз за год - это перебор. У кого тут есть кредитки этого недобанка, вам он тоже гадит?
И лимит жалко, но если он мне каждый год будет такую подлянку делать, то уж лучше закрыть все нафиг


Ну да, запрашивает чаще других. Я тоже внимание обратил, но разве запрос рейтинга как-то отрицательно на рейтинге сказывается?

Он запрашивает не рейтинг, а кредитную историю, как будто собирается выдать кредит. Такой запрос напрямую влияет на рейтинг. Все нормальные банки, которые уже выдали кредитный лимит запрашивают мониторинг кредитной истории - мониторинг на рейтинг не влияет. А эти самки собак, второй выявленный мною банк, который злоупотребляет запросами в убки
Stringer
 
Повідомлень: 11631
З нами з: 23.01.13
Подякував: 346 раз.
Подякували: 1629 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Суб 15 січ, 2022 14:55

  ВIВ написав:
  nickvlk1 написав:о разве запрос рейтинга как-то отрицательно на рейтинге сказывается?

Да никак.

Конкретно сказывается. Рейтинг понижается
Stringer
 
Повідомлень: 11631
З нами з: 23.01.13
Подякував: 346 раз.
Подякували: 1629 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 10:13

  Stringer написав:
  ВIВ написав:
  nickvlk1 написав:о разве запрос рейтинга как-то отрицательно на рейтинге сказывается?

Да никак.

Конкретно сказывается. Рейтинг понижается

КредитДніпро любить давати кешкредити,тому стукає,коли хоче,навіть в 23.00. Закрийте карту,ліміт візьміть в іншому банку. В мене кредлім 2000,то за 3 роки підняли аж 3100(піднімали 2 рази по 500).В іншому банку було б мінімум 5000 чи 10000.
Моно теж любить стукати)
tarasum
Аватар користувача
 
Повідомлень: 722
З нами з: 16.10.18
Подякував: 93 раз.
Подякували: 34 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 10:53

  Stringer написав:
  ВIВ написав:
  nickvlk1 написав:о разве запрос рейтинга как-то отрицательно на рейтинге сказывается?

Да никак.

Конкретно сказывается. Рейтинг понижается

А пруф дадите, ну что запрос именно рейтинга как-то влияет на рейтинг?
ВIВ
Аватар користувача
 
Повідомлень: 855
З нами з: 03.02.21
Подякував: 17 раз.
Подякували: 107 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 17:50

  ВIВ написав:
  Stringer написав:Конкретно сказывается. Рейтинг понижается

А пруф дадите, ну что запрос именно рейтинга как-то влияет на рейтинг?

какого рейтинга?! рейтинг понижается при запросе кредитной истории, почитайте на два сообщения выше.
в чем смысл вырывать фразы из контекста обсуждения?! 8)
Stringer
 
Повідомлень: 11631
З нами з: 23.01.13
Подякував: 346 раз.
Подякували: 1629 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Чет 03 бер, 2022 12:21

Виза все

Шановний клієнте!
На даний момент Ваша картка VISA тимчасово не працює.
Для можливості користування коштами пропонуємо:
1. здійснити переказ на карту MasterCard за допомогою сервісу P2P
2.скористатися будь-яким іншим сервісом переказу коштів
Комісії за переказ коштів тимчасово відмінено до відновлення роботи карт Visa
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18140
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 950 раз.
 
Профіль
 
3
  #1234 ... 38>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ramzes4 і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Райффайзен Банк 1 ... 276, 277, 278
Citizen_D » Нед 02 січ, 2022 11:24
2771 1662615
Переглянути останнє повідомлення
Пон 22 вер, 2025 10:31
nickvp
Юнекс Банк 1 ... 158, 159, 160
SILVER_UA » Пон 03 січ, 2022 12:01
1594 562795
Переглянути останнє повідомлення
Суб 20 вер, 2025 21:12
Boundless
Банк Глобус 1 ... 183, 184, 185
cohan » Пон 10 січ, 2022 18:46
1846 802040
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 вер, 2025 23:41
nord

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (9748)
22.09.2025 09:14
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.