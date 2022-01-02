Додано: П'ят 14 січ, 2022 17:55

Банк Кредит Дніпро

Кредит Днепр, сцуко, 9 раз за год запрашивал кредитную историю (не мониторинг). У меня и так рейтинг не ахти, а за год упал еще на 20 пунктов. В прошлом году закрыл все счета Абанка, тот тоже любил раз в квартал запрашивать кредитную историю... но 9 раз за год - это перебор. У кого тут есть кредитки этого недобанка, вам он тоже гадит?И лимит жалко, но если он мне каждый год будет такую подлянку делать, то уж лучше закрыть все нафиг