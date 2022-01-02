Кредит Днепр, сцуко, 9 раз за год запрашивал кредитную историю (не мониторинг). У меня и так рейтинг не ахти, а за год упал еще на 20 пунктов. В прошлом году закрыл все счета Абанка, тот тоже любил раз в квартал запрашивать кредитную историю... но 9 раз за год - это перебор. У кого тут есть кредитки этого недобанка, вам он тоже гадит? И лимит жалко, но если он мне каждый год будет такую подлянку делать, то уж лучше закрыть все нафиг
Банк Кредит Дніпро — заснований у 1993 році й входить до ТОП-20 фінансових установ України за розмірами активів.
Ну да, запрашивает чаще других. Я тоже внимание обратил, но разве запрос рейтинга как-то отрицательно на рейтинге сказывается?
Ну да, запрашивает чаще других. Я тоже внимание обратил, но разве запрос рейтинга как-то отрицательно на рейтинге сказывается?
Он запрашивает не рейтинг, а кредитную историю, как будто собирается выдать кредит. Такой запрос напрямую влияет на рейтинг. Все нормальные банки, которые уже выдали кредитный лимит запрашивают мониторинг кредитной истории - мониторинг на рейтинг не влияет. А эти самки собак, второй выявленный мною банк, который злоупотребляет запросами в убки
Да никак.
Конкретно сказывается. Рейтинг понижается
КредитДніпро любить давати кешкредити,тому стукає,коли хоче,навіть в 23.00. Закрийте карту,ліміт візьміть в іншому банку. В мене кредлім 2000,то за 3 роки підняли аж 3100(піднімали 2 рази по 500).В іншому банку було б мінімум 5000 чи 10000. Моно теж любить стукати)
Шановний клієнте! На даний момент Ваша картка VISA тимчасово не працює. Для можливості користування коштами пропонуємо: 1. здійснити переказ на карту MasterCard за допомогою сервісу P2P 2.скористатися будь-яким іншим сервісом переказу коштів Комісії за переказ коштів тимчасово відмінено до відновлення роботи карт Visa