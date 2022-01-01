Правда ли, что за большие депозиты Сич выдает для получения процентов карты выше статусом: за депозит на 100 тыс.грн - World, за 200 тыс. - Platinum? А то в тарифах сначала написали, что выдает, а потом добавили, что банк оставляет за собой право определять тип/класс карты на собственное усмотрение. Теперь непонятно, чего ожидать. Кстати, и при окончании срока действия карты перевыпускает в том же классе (World/Platinum), что и было, если депозит на 100/200 тыс. у клиента все еще есть? P.S. У самой простой карты к депозиту смски отключаются?
Банк Січ — універсальний банк, заснований в 2011 році.
candidat написав:Правда ли, что за большие депозиты Сич выдает для получения процентов карты выше статусом: за депозит на 100 тыс.грн - World, за 200 тыс. - Platinum? А то в тарифах сначала написали, что выдает, а потом добавили, что банк оставляет за собой право определять тип/класс карты на собственное усмотрение. Теперь непонятно, чего ожидать. Кстати, и при окончании срока действия карты перевыпускает в том же классе (World/Platinum), что и было, если депозит на 100/200 тыс. у клиента все еще есть? P.S. У самой простой карты к депозиту смски отключаются?
технически неправда, мне дали просто debit за фонд, ну может не было тогда этого условия а вот Альянс дал платину, как договорено и аккорд дал Голд (ну не бог весть что но) тоже как для 200к
candidat написав:Правда ли, что за большие депозиты Сич выдает для получения процентов карты выше статусом: за депозит на 100 тыс.грн - World, за 200 тыс. - Platinum? А то в тарифах сначала написали, что выдает, а потом добавили, что банк оставляет за собой право определять тип/класс карты на собственное усмотрение. Теперь непонятно, чего ожидать. Кстати, и при окончании срока действия карты перевыпускает в том же классе (World/Platinum), что и было, если депозит на 100/200 тыс. у клиента все еще есть? P.S. У самой простой карты к депозиту смски отключаются?
технически неправда, мне дали просто debit за фонд, ну может не было тогда этого условия а вот Альянс дал платину, как договорено и аккорд дал Голд (ну не бог весть что но) тоже как для 200к
А какие вообще преимущества у карт World и Platinum именно в разрезе операций со счетом? Может, в банкоматах больше за одну операцию и в сутки выдают, максимальные лимиты на р2р больше? Или класс карты на такое не влияет, а дает только дополнительные услуги типа консьерж-сервиса, доступа в вип-залы в аэропортах, бронирования гостиниц и т.п.?
candidat написав:А какие вообще преимущества у карт World и Platinum именно в разрезе операций со счетом? Может, в банкоматах больше за одну операцию и в сутки выдают, максимальные лимиты на р2р больше? Или класс карты на такое не влияет, а дает только дополнительные услуги типа консьерж-сервиса, доступа в вип-залы в аэропортах, бронирования гостиниц и т.п.?
в Альфе влияет - хотя может дело в пакете: с удивлением обнаружил, что снимая картами Графита (инфинити т ворлд блек или какой там аналого у Мастера) по 4000 три раза в сутки, по карте жены (White) Мастеру Ощад выдал обычный 1000*3 раза, даже не 2000
а тут и вообще хз,если честно, наверно лимиты имеют место быть если тип карты настоящий
candidat написав:А какие вообще преимущества у карт World и Platinum именно в разрезе операций со счетом? Может, в банкоматах больше за одну операцию и в сутки выдают, максимальные лимиты на р2р больше? Или класс карты на такое не влияет, а дает только дополнительные услуги типа консьерж-сервиса, доступа в вип-залы в аэропортах, бронирования гостиниц и т.п.?
в Альфе влияет - хотя может дело в пакете: с удивлением обнаружил, что снимая картами Графита (инфинити т ворлд блек или какой там аналого у Мастера) по 4000 три раза в сутки, по карте жены (White) Мастеру Ощад выдал обычный 1000*3 раза, даже не 2000
а тут и вообще хз,если честно, наверно лимиты имеют место быть если тип карты настоящий
Я так понял, вы говорите о снятии в чужих банкоматах, правильно? А что, такое бывает, когда карта заявлена как, скажем, Platinum, а на самом деле классу Platinum не соответствует? Никогда за статусными картами не гонялся, потому не в курсе.
Что-то я стал кругом попадать на одни и те же грабли. А в банке Сич, если депозит заканчивается в субботу, то какие при этом последствия: 1) отдают в пятницу перед этой субботой; 2) отдают в понедельник без доплат; 3) отдают в понедельник, но за субботу-воскресенье начисляют проценты по депозиту сверх срока договора?
candidat написав:Я так понял, вы говорите о снятии в чужих банкоматах, правильно? А что, такое бывает, когда карта заявлена как, скажем, Platinum, а на самом деле классу Platinum не соответствует?
ну конечно, самый известный прикол - он есть и сейчас - Лаунж Кей для Платинумов за исключением БИН таких то, если не ошибаюсь - сама Альфа этим грешила, думаю, еще кто-то: там был пакет Платинум и Платинум Блек, вот кажется Блек норм (у меня он, потому не с чем сравнить), а в Платинуме те левые бины
ну а Приват Голд когда по бину обычный классик - это уже, так сказать, классика, но дело давнее
вообще ввиду этих повышений "голд для всех", все эти Инфинити и ввели, как понимаю - раньше Платина была предел мечтаний и тарифов
candidat написав:Что-то я стал кругом попадать на одни и те же грабли. А в банке Сич, если депозит заканчивается в субботу, то какие при этом последствия: 1) отдают в пятницу перед этой субботой; 2) отдают в понедельник без доплат; 3) отдают в понедельник, но за субботу-воскресенье начисляют проценты по депозиту сверх срока договора?
забыл какой банчик в пятницу отдает, как бы не единственный, УкрКап может еще что-то... оп остальному надо более опытных, я сдуру влез сюда на три года , еще нескоро
candidat написав:Что-то я стал кругом попадать на одни и те же грабли. А в банке Сич, если депозит заканчивается в субботу, то какие при этом последствия: 1) отдают в пятницу перед этой субботой; 2) отдают в понедельник без доплат; 3) отдают в понедельник, но за субботу-воскресенье начисляют проценты по депозиту сверх срока договора?
забыл какой банчик в пятницу отдает, как бы не единственный, УкрКап может еще что-то... оп остальному надо более опытных, я сдуру влез сюда на три года , еще нескоро
candidat написав:Что-то я стал кругом попадать на одни и те же грабли. А в банке Сич, если депозит заканчивается в субботу, то какие при этом последствия: 1) отдают в пятницу перед этой субботой; 2) отдают в понедельник без доплат; 3) отдают в понедельник, но за субботу-воскресенье начисляют проценты по депозиту сверх срока договора?
забыл какой банчик в пятницу отдает, как бы не единственный, УкрКап может еще что-то... оп остальному надо более опытных, я сдуру влез сюда на три года , еще нескоро
А почему "сдуру"? Что-то не так?
да ОВГЗ поинтереснее будет, поздно раскусил, жаба теперь давит 20% отдавать