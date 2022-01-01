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Повідомлення Додано: Вів 04 січ, 2022 10:09

Банк Січ

Правда ли, что за большие депозиты Сич выдает для получения процентов карты выше статусом: за депозит на 100 тыс.грн - World, за 200 тыс. - Platinum? А то в тарифах сначала написали, что выдает, а потом добавили, что банк оставляет за собой право определять тип/класс карты на собственное усмотрение. Теперь непонятно, чего ожидать.
Кстати, и при окончании срока действия карты перевыпускает в том же классе (World/Platinum), что и было, если депозит на 100/200 тыс. у клиента все еще есть?
P.S. У самой простой карты к депозиту смски отключаются?

Банк Січ — універсальний банк, заснований в 2011 році.

Інформаційна картка банку

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Банк Січ
candidat
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 січ, 2022 11:00

  candidat написав:Правда ли, что за большие депозиты Сич выдает для получения процентов карты выше статусом: за депозит на 100 тыс.грн - World, за 200 тыс. - Platinum? А то в тарифах сначала написали, что выдает, а потом добавили, что банк оставляет за собой право определять тип/класс карты на собственное усмотрение. Теперь непонятно, чего ожидать.
Кстати, и при окончании срока действия карты перевыпускает в том же классе (World/Platinum), что и было, если депозит на 100/200 тыс. у клиента все еще есть?
P.S. У самой простой карты к депозиту смски отключаются?


технически неправда, мне дали просто debit за фонд, ну может не было тогда этого условия
а вот Альянс дал платину, как договорено
и аккорд дал Голд (ну не бог весть что но) тоже как для 200к
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 08:27

  cohan написав:
  candidat написав:Правда ли, что за большие депозиты Сич выдает для получения процентов карты выше статусом: за депозит на 100 тыс.грн - World, за 200 тыс. - Platinum? А то в тарифах сначала написали, что выдает, а потом добавили, что банк оставляет за собой право определять тип/класс карты на собственное усмотрение. Теперь непонятно, чего ожидать.
Кстати, и при окончании срока действия карты перевыпускает в том же классе (World/Platinum), что и было, если депозит на 100/200 тыс. у клиента все еще есть?
P.S. У самой простой карты к депозиту смски отключаются?


технически неправда, мне дали просто debit за фонд, ну может не было тогда этого условия
а вот Альянс дал платину, как договорено
и аккорд дал Голд (ну не бог весть что но) тоже как для 200к

А какие вообще преимущества у карт World и Platinum именно в разрезе операций со счетом? Может, в банкоматах больше за одну операцию и в сутки выдают, максимальные лимиты на р2р больше? Или класс карты на такое не влияет, а дает только дополнительные услуги типа консьерж-сервиса, доступа в вип-залы в аэропортах, бронирования гостиниц и т.п.?
candidat
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 18:46

  candidat написав:А какие вообще преимущества у карт World и Platinum именно в разрезе операций со счетом? Может, в банкоматах больше за одну операцию и в сутки выдают, максимальные лимиты на р2р больше? Или класс карты на такое не влияет, а дает только дополнительные услуги типа консьерж-сервиса, доступа в вип-залы в аэропортах, бронирования гостиниц и т.п.?

в Альфе влияет - хотя может дело в пакете: с удивлением обнаружил, что снимая картами Графита (инфинити т ворлд блек или какой там аналого у Мастера) по 4000 три раза в сутки, по карте жены (White) Мастеру Ощад выдал обычный 1000*3 раза, даже не 2000

а тут и вообще хз,если честно, наверно лимиты имеют место быть если тип карты настоящий
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 19:29

  cohan написав:
  candidat написав:А какие вообще преимущества у карт World и Platinum именно в разрезе операций со счетом? Может, в банкоматах больше за одну операцию и в сутки выдают, максимальные лимиты на р2р больше? Или класс карты на такое не влияет, а дает только дополнительные услуги типа консьерж-сервиса, доступа в вип-залы в аэропортах, бронирования гостиниц и т.п.?

в Альфе влияет - хотя может дело в пакете: с удивлением обнаружил, что снимая картами Графита (инфинити т ворлд блек или какой там аналого у Мастера) по 4000 три раза в сутки, по карте жены (White) Мастеру Ощад выдал обычный 1000*3 раза, даже не 2000

а тут и вообще хз,если честно, наверно лимиты имеют место быть если тип карты настоящий

Я так понял, вы говорите о снятии в чужих банкоматах, правильно?
А что, такое бывает, когда карта заявлена как, скажем, Platinum, а на самом деле классу Platinum не соответствует? Никогда за статусными картами не гонялся, потому не в курсе.
candidat
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 20:07

Что-то я стал кругом попадать на одни и те же грабли. А в банке Сич, если депозит заканчивается в субботу, то какие при этом последствия:
1) отдают в пятницу перед этой субботой;
2) отдают в понедельник без доплат;
3) отдают в понедельник, но за субботу-воскресенье начисляют проценты по депозиту сверх срока договора?
candidat
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 21:38

  candidat написав:Я так понял, вы говорите о снятии в чужих банкоматах, правильно?
А что, такое бывает, когда карта заявлена как, скажем, Platinum, а на самом деле классу Platinum не соответствует?


ну конечно, самый известный прикол - он есть и сейчас - Лаунж Кей для Платинумов за исключением БИН таких то, если не ошибаюсь - сама Альфа этим грешила, думаю, еще кто-то: там был пакет Платинум и Платинум Блек, вот кажется Блек норм (у меня он, потому не с чем сравнить), а в Платинуме те левые бины

ну а Приват Голд когда по бину обычный классик - это уже, так сказать, классика, но дело давнее

вообще ввиду этих повышений "голд для всех", все эти Инфинити и ввели, как понимаю - раньше Платина была предел мечтаний :mrgreen: и тарифов :mrgreen:
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 21:40

  candidat написав:Что-то я стал кругом попадать на одни и те же грабли. А в банке Сич, если депозит заканчивается в субботу, то какие при этом последствия:
1) отдают в пятницу перед этой субботой;
2) отдают в понедельник без доплат;
3) отдают в понедельник, но за субботу-воскресенье начисляют проценты по депозиту сверх срока договора?


забыл какой банчик в пятницу отдает, как бы не единственный, УкрКап может еще что-то... оп остальному надо более опытных, я сдуру влез сюда на три года , еще нескоро
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 22:04

  cohan написав:
  candidat написав:Что-то я стал кругом попадать на одни и те же грабли. А в банке Сич, если депозит заканчивается в субботу, то какие при этом последствия:
1) отдают в пятницу перед этой субботой;
2) отдают в понедельник без доплат;
3) отдают в понедельник, но за субботу-воскресенье начисляют проценты по депозиту сверх срока договора?


забыл какой банчик в пятницу отдает, как бы не единственный, УкрКап может еще что-то... оп остальному надо более опытных, я сдуру влез сюда на три года , еще нескоро

А почему "сдуру"? Что-то не так?
candidat
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 січ, 2022 02:47

  candidat написав:
  cohan написав:
  candidat написав:Что-то я стал кругом попадать на одни и те же грабли. А в банке Сич, если депозит заканчивается в субботу, то какие при этом последствия:
1) отдают в пятницу перед этой субботой;
2) отдают в понедельник без доплат;
3) отдают в понедельник, но за субботу-воскресенье начисляют проценты по депозиту сверх срока договора?


забыл какой банчик в пятницу отдает, как бы не единственный, УкрКап может еще что-то... оп остальному надо более опытных, я сдуру влез сюда на три года , еще нескоро

А почему "сдуру"? Что-то не так?

да ОВГЗ поинтереснее будет, поздно раскусил, жаба теперь давит 20% отдавать
cohan
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