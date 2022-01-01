Додано: Сер 12 січ, 2022 21:38

candidat написав: Я так понял, вы говорите о снятии в чужих банкоматах, правильно?

А что, такое бывает, когда карта заявлена как, скажем, Platinum, а на самом деле классу Platinum не соответствует? Я так понял, вы говорите о снятии в чужих банкоматах, правильно?А что, такое бывает, когда карта заявлена как, скажем, Platinum, а на самом деле классу Platinum не соответствует?

ну конечно, самый известный прикол - он есть и сейчас - Лаунж Кей для Платинумов за исключением БИН таких то, если не ошибаюсь - сама Альфа этим грешила, думаю, еще кто-то: там был пакет Платинум и Платинум Блек, вот кажется Блек норм (у меня он, потому не с чем сравнить), а в Платинуме те левые биныну а Приват Голд когда по бину обычный классик - это уже, так сказать, классика, но дело давнеевообще ввиду этих повышений "голд для всех", все эти Инфинити и ввели, как понимаю - раньше Платина была предел мечтанийи тарифов