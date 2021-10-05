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Обслуговування в українських
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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Банк Глобус 3.4 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
3
2- Погане. Некомпетентне.
14%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
24%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
6
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 18:46

Банк Глобус

как в этом банке удалиться из кредитной истории? счета закрыл год назад, 3 грн недоплаты уплатил полгода, все по 0, и все равно висит какой-то открытый кредит с нулями

Банк Глобус — є надійним комерційним банком, зареєстрованим Національним банком України з 29 листопада 2007 року.

Інформаційна картка банку

Відгуки

Представник банку: глобус банк

Архів теми
Банк Глобус
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 19 січ, 2022 19:08

Перевипуск картки в Глобусі - просто пекло. Загубила нещодавно картку, хотіла якнайшвидше її закрити від гріха подалі. Виявляється це можна зробити тільки у відділенні!
Навіть у приваті заблокувати картку можна онлайн. А тут зривайся з місця й лети у відділення, або чекай поки твоєю карткою хтось скористається.
yata
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 січ, 2022 23:38

  yata написав:Перевипуск картки в Глобусі - просто пекло. Загубила нещодавно картку, хотіла якнайшвидше її закрити від гріха подалі. Виявляється це можна зробити тільки у відділенні!
Навіть у приваті заблокувати картку можна онлайн. А тут зривайся з місця й лети у відділення, або чекай поки твоєю карткою хтось скористається.

Вам би спочатку визначитися, що ж Ви все таки намагалися зробити: перевипустити, закрити чи заблокувати. Якщо Ви так само плутано пояснювали підтримці, то з високою ймовірністю вони не зрозуміли, що саме Ви хочете зробити. Блокування картки при втраті - це стандартна операція у будь-якому банку.
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 13:56

В этот банк попал по "зарплатному рабству". Единственный его плюс - это служба поддержки, в остальном ничего инновационного не вижу
vix
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 15:19

  vix написав:В этот банк попал по "зарплатному рабству". Единственный его плюс - это служба поддержки, в остальном ничего инновационного не вижу

Отстоять свои права не пробовали? Это в принципе сейчас не сложно и закон стоит на стороне работника...
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 19:52

  Flamingo написав:
  vix написав:В этот банк попал по "зарплатному рабству". Единственный его плюс - это служба поддержки, в остальном ничего инновационного не вижу

Отстоять свои права не пробовали? Это в принципе сейчас не сложно и закон стоит на стороне работника...

Работодателя мнение не интересует?
sens
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Повідомлення Додано: Чет 27 січ, 2022 16:37

Кто-то оформлял ипотеку в этом банке? Были проблемы? Хочу попробовать, тк условия выгодные, но раньше мало слышал об этом банке...
kotac
 
Повідомлень: 10
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Повідомлення Додано: Чет 27 січ, 2022 18:09

  kotac написав:Кто-то оформлял ипотеку в этом банке? Были проблемы? Хочу попробовать, тк условия выгодные, но раньше мало слышал об этом банке...

по ипотеке не знаю...

Но банк был замечен в изменении условий обслуживания задним числом и наглом "выдавливании" неугодных клиентов.
Где-то читал, что руководство типа "открывало ногой двери в нацбанк" раньше,
и сейчас, возможно, аналогично.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 січ, 2022 19:06

  kotac написав:Кто-то оформлял ипотеку в этом банке? Были проблемы? Хочу попробовать, тк условия выгодные, но раньше мало слышал об этом банке...


проблемы может и были, но у укрбудовских клиентов невелик выбор

в целом обычные бандиты, действовать будут быстро и чотко
cohan
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Нова акція в банку https://docs.google.com/document/d/18cd ... qq4_k/edit


розігрують 20 000 грн

але є умова -

☝ Зверніть увагу! В акції беруть участь тільки нові клієнти та клієнти, у яких останній депозит закінчився більше 90 днів тому.
greenozon
 
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