Перевипуск картки в Глобусі - просто пекло. Загубила нещодавно картку, хотіла якнайшвидше її закрити від гріха подалі. Виявляється це можна зробити тільки у відділенні! Навіть у приваті заблокувати картку можна онлайн. А тут зривайся з місця й лети у відділення, або чекай поки твоєю карткою хтось скористається.
yata написав:Перевипуск картки в Глобусі - просто пекло. Загубила нещодавно картку, хотіла якнайшвидше її закрити від гріха подалі. Виявляється це можна зробити тільки у відділенні! Навіть у приваті заблокувати картку можна онлайн. А тут зривайся з місця й лети у відділення, або чекай поки твоєю карткою хтось скористається.
Вам би спочатку визначитися, що ж Ви все таки намагалися зробити: перевипустити, закрити чи заблокувати. Якщо Ви так само плутано пояснювали підтримці, то з високою ймовірністю вони не зрозуміли, що саме Ви хочете зробити. Блокування картки при втраті - це стандартна операція у будь-якому банку.
kotac написав:Кто-то оформлял ипотеку в этом банке? Были проблемы? Хочу попробовать, тк условия выгодные, но раньше мало слышал об этом банке...
по ипотеке не знаю...
Но банк был замечен в изменении условий обслуживания задним числом и наглом "выдавливании" неугодных клиентов. Где-то читал, что руководство типа "открывало ногой двери в нацбанк" раньше, и сейчас, возможно, аналогично.