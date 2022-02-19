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Україна веде переговори щодо
обмеження транзиту газу...

Україна веде переговори щодо обмеження транзиту газу...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 12:53

Україна веде переговори щодо обмеження транзиту газу...

Пропонуємо до обговорення:
Українська сторона ініціює обмеження постачання російського газу в Європу через “Північний потік-1”. Задля цього йдуть переговори з європейськими та американськими партнерами.

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Україна веде переговори щодо обмеження транзиту газу через \"Північний потік-1\"
R2
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