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Зеленський закликав світ
ввести "податок за війну" на...

Зеленський закликав світ ввести "податок за війну" на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 22 кві, 2022 10:12

Зеленський закликав світ ввести "податок за війну" на...

Пропонуємо до обговорення:
Світ має ввести "податок за війну" проти росії, який накладатиметься на будь-які торговельні та фінансові операції агресора, а кошти з нього мають бути спрямовані на відновлення України.

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Зеленський закликав світ ввести \"податок за війну\" на всі операції рф
R2
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