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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #1234 ... 1962>
Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 11:31

  vitaliian написав:roberto dark если ваш бизнес это стол стул и ноубук с интернетом - не вопрос. Системному бизнесу нужна инфраструктура, склады с жд путями, поставщики, клиенты. Чтобы перевезти это во Львов перевозить придётся ...весь Киев (Харьков, Мариуполь, Херсон). Я открывал филиалы комбината, набрать людей нужной квалификации на ЗУ нереально, поскольку исторически там не было крупных предприятий, соответственно нет и нужных специалистов.

Про инфраструктуру городов уже молчу, Львов трещал по швам уже 2006 (когда я там жил). Существующие дороги, парковки, школы, садики, поликлиники не переварят даже 100 тыс новых жителей. Во Львове есть 30 тыс свободных к заселению квартир? Это всё фантазии.

У вас устаревшие взгляды о городе, который довольно интенсивно меняется, в том числе имеет собственную стратегию развития общественного пространства, инфраструктуры, включая строительство новых бизнес хабов, площадок для бизнеса и планов по переносу промышленных предприятий за черту города ( как во всех развитых странах мира).

Исторический центр же должен быть пешим, а "задохнутся" в центре Львова в час пик, можно также как и в Киеве. Особенно такое впечатление может сложиться, если до 2006 года вы прожили в МАЛЕНЬКОМ городке, о названии которого даже стеснятесь упомянуть почему-то на ветке форума.
roberto dark
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Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 11:42

  roberto dark написав:
  cherchiltank написав:Яке начало - це максимум 100 тис чоловік, переїде з Києва, а скільки в Київ переїде зі сходу?, так що як було в Києві 4,5 мільйони так і буде

Вы видели недавню статитстику по беженцам, выехавшим за границу из которых почти 26.7% бывшие жители Киева ( понаехи). Они точно все вернутся в столицу, или может разбредутся кто куда? Почему-то в Кропивницком рост оренды НАМНОГО больше чем в Киеве? Странно правда...Там ведь нет столько вакансий курьеров, маникюрщиц,массажистов, таксистов и т.д

З моїх знайомих не повернулися дві сім’ї, але це жінки з дітьми, ніхто з них працювати не збираються, будуть жити поки є безкоштовне житло, так що 90 відсотків тих що виїхали з Києва в Київ і повернуться, я вже мовчу про мовний бар’єр, та рівність менталітетів, невідповідність освіти тощо. Ви зараз приїдьте в Київ і подивіться як кожну неділю збільшується кількість людей а якщо з бензином вирішиться то чекаємо на довоєнні корки
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Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 11:53

  cherchiltank написав:
  roberto dark написав:
  cherchiltank написав:Яке начало - це максимум 100 тис чоловік, переїде з Києва, а скільки в Київ переїде зі сходу?, так що як було в Києві 4,5 мільйони так і буде

Вы видели недавню статитстику по беженцам, выехавшим за границу из которых почти 26.7% бывшие жители Киева ( понаехи). Они точно все вернутся в столицу, или может разбредутся кто куда? Почему-то в Кропивницком рост оренды НАМНОГО больше чем в Киеве? Странно правда...Там ведь нет столько вакансий курьеров, маникюрщиц,массажистов, таксистов и т.д

З моїх знайомих не повернулися дві сім’ї, але це жінки з дітьми, ніхто з них працювати не збираються, будуть жити поки є безкоштовне житло, так що 90 відсотків тих що виїхали з Києва в Київ і повернуться, я вже мовчу про мовний бар’єр, та рівність менталітетів, невідповідність освіти тощо. Ви зараз приїдьте в Київ і подивіться як кожну неділю збільшується кількість людей а якщо з бензином вирішиться то чекаємо на довоєнні корки

Стоячи у корку в центрі Києва може здатись, що повернулись усі, але на днях статистика показала що менше 2/3 .
roberto dark
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Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 11:59

  cherchiltank написав:Яке начало - це максимум 100 тис чоловік, переїде з Києва, а скільки в Київ переїде зі сходу?, так що як було в Києві 4,5 мільйони так і буде

Вы видели недавню статитстику по беженцам, выехавшим за границу из которых почти 26.7% бывшие жители Киева ( понаехи). Они точно все вернутся в столицу, или может разбредутся кто куда? Почему-то в Кропивницком рост оренды НАМНОГО больше чем в Киеве? Странно правда...Там ведь нет столько вакансий курьеров, маникюрщиц,массажистов, таксистов и т.д[/quote]
З моїх знайомих не повернулися дві сім’ї, але це жінки з дітьми, ніхто з них працювати не збираються, будуть жити поки є безкоштовне житло, так що 90 відсотків тих що виїхали з Києва в Київ і повернуться, я вже мовчу про мовний бар’єр, та рівність менталітетів, невідповідність освіти тощо. Ви зараз приїдьте в Київ і подивіться як кожну неділю збільшується кількість людей а якщо з бензином вирішиться то чекаємо на довоєнні корки[/quote]
Стоячи у корку в центрі Києва може здатись, що повернулись усі, але на днях статистика показала що менше 2/3 .[/quote]
Ну так процес повернення повільний, у кого житло на західній проплачене до кінця травня, хто чекає повернення бензину, хто відновлення роботи закладів, хто вирішив поєднати тимчасову еміграцію з відпочинком - до Туреччини ближче з Європи ніж з України, осінню всі будуть на місці при нинішній ситуації на фронті
cherchiltank
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Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 13:46

  vitaliian написав:
  UA написав:- исход из Польши начнется через пару недель. В Польше меньше чем на 3 месяца квартиры не сдавали.

коммерцию не арендуют бомжи которым за счастье бесплатный корм и коврик в спортзале. Эти могут 100 лет сидеть в Польше лишь бы кормили.

Поляки нормально так освоюють демографічний вибух. Зокрема тільки школярів очікують коло мільйону:
800 tys. dzieci z Ukrainy. Polska szkoła udźwignie to wyzwanie? https://klubjagiellonski.pl/2022/04/21/ ... -wyzwanie/
Jaka jest strategia? Jak rząd przygotowuje szkoły na 700 tys. uczniów z Ukrainy https://wyborcza.pl/7,75398,28253593,ja ... :undefined

Є пільги і виплати на дітей, є преференції молодим працівникам і т.д.
Активна не тільки Польща.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 14:14

  Ой+ написав:Поляки нормально так освоюють демографічний вибух. Зокрема тільки школярів очікують коло мільйону:
800 tys. dzieci z Ukrainy. Polska szkoła udźwignie to wyzwanie? https://klubjagiellonski.pl/2022/04/21/ ... -wyzwanie/



Прямо там написано що 700-800к - це було дітей станом на 6 квітня. З них у дитсадках 36к, у школах 115к.
Скільки з них вже повернулося на сьогодні, а скільки планує повернутися до вересня - сказати складно, але вже зрозуміло що ні про який мільйон не йдеться, це просто поляки хочуть вибити дод. гранти на освіту.
zerocool
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Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 15:09

  zerocool написав:
  Ой+ написав:Поляки нормально так освоюють демографічний вибух. Зокрема тільки школярів очікують коло мільйону:
800 tys. dzieci z Ukrainy. Polska szkoła udźwignie to wyzwanie? https://klubjagiellonski.pl/2022/04/21/ ... -wyzwanie/



Прямо там написано що 700-800к - це було дітей станом на 6 квітня. З них у дитсадках 36к, у школах 115к.
Скільки з них вже повернулося на сьогодні, а скільки планує повернутися до вересня - сказати складно, але вже зрозуміло що ні про який мільйон не йдеться, це просто поляки хочуть вибити дод. гранти на освіту.


Біженців у Польщі по останнім даним, які знайшов стало ще більше:
Зазначається, що станом на 3 травня територію України покинули 5 657 185 осіб.
Більшість із них поїхала до Польщі — понад 3 млн людей.

7 квітня - 4,24 млн, з них в Польщі 2 млн https://tsn.ua/exclusive/kudi-ukrayinci ... 30758.html
Дітей коло 40%, то зараз їх у Польщі понад мільйон. Також регулярно бачу в https://www.spiegel.de/ все більші цифри українських дітей, що сіли за німецькі парти.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 15:14

  vitaliian написав:
  Хомякоид написав:У меня снимает хозяйка салона маникюр.
Две недели назад говорила что бизнес почти на нуле.
Пока одних кормят в польшах на шару, другие бедствуют без клиентов и заказов. Это может продолжаться вечно? Если Шмыгаль хочет увидеть налоги, нужно вернуть переселенцев в их естественную среду обитания.


Ага!
Шмыгаль?
Переселенцев?
Пырысыленцы! Стройсь!Круууугом! Обратно в Нэньку-у-у крооооком ррруууш!
Вы так себе это представляете?
Вернуть переселенцев обратно может только ЗСУ и Мировое сообщество, опустив рашку до уровня тех самых пещер, о которых раньше писали.
И никак раньше, пока на головы прилетают бомбы и ракеты, переселенцы не вернутся из-под зонтика НАТО. Иначе чего было уезжать?
А тут - КОММЕРЦИЯ СТОИТ ПУСТАЯ! СРОЧНО ВСЕХ НАДО ОБРАТНО ВЗАД ДОМОЙ!
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 15:33

  rjkz написав:КОММЕРЦИЯ СТОИТ ПУСТАЯ! СРОЧНО ВСЕХ НАДО ОБРАТНО ВЗАД ДОМОЙ!
у вас истерика, что вы перешли на капс? Я без сданной в аренду коммерции как то 35 лет жил и наверное столько же проживу. Это не спадщина, она относительно недавно приобретена.
  rjkz написав:Вернуть переселенцев обратно может только ЗСУ
не подскажите что им сейчас в Ирпене и других освобождённых территориях угрожает. Какой смысл их нахождения в Польше? А если война затянется на 8 лет, они там все 8 лет в спортзалах будут жить? А работать и платить налоги вы за них будете?

Пускай из них половина дети, они не работали, но создавали СПРОС, на котором зарабатывал украинский бизнес, создавая рабочие места и налоговые платежи. Если бизнесу некому продавать свой товар/услуги то ни о каких рабочих местах и налогах речь тоже не идёт.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в П'ят 13 тра, 2022 15:42, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 15:42

  Ой+ написав:7 квітня - 4,24 млн, з них в Польщі 2 млн https://tsn.ua/exclusive/kudi-ukrayinci ... 30758.html
Дітей коло 40%, то зараз їх у Польщі понад мільйон. Також регулярно бачу в https://www.spiegel.de/ все більші цифри українських дітей, що сіли за німецькі парти.

Всі ці дані - про простий перетин кордону в один бік, і майже всі "великі цифри" - то станом на початок квітня, незабаром після цього зворотний потік уже зрівнявся, а потім і перевищив тих, хто виїжджає. Реальної цифри насправді ніхто не знає - є багато кордонів і люди їздять різними маршрутами, частина взагалі човники.

Але всі ці багато мільйонів - це суто мета газетних заголовків, найцікавіше, що всі зацікавлені перебільшувати - і противники міграції, і прихильники.
У руснявих ЗМІ вже пишуть що 10 або 12 мільйонів виїхало, думаю скоро у них буде цифра в 40, а потім 50, як з нашими літаками.

За тим самим посиланням до 80% мали намір повернутися, думаю це буде близько до правди судячи з поточного розвитку подій.
zerocool
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