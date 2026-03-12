Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

vitaliian написав: roberto dark если ваш бизнес это стол стул и ноубук с интернетом - не вопрос. Системному бизнесу нужна инфраструктура, склады с жд путями, поставщики, клиенты. Чтобы перевезти это во Львов перевозить придётся ...весь Киев (Харьков, Мариуполь, Херсон). Я открывал филиалы комбината, набрать людей нужной квалификации на ЗУ нереально, поскольку исторически там не было крупных предприятий, соответственно нет и нужных специалистов.



Про инфраструктуру городов уже молчу, Львов трещал по швам уже 2006 (когда я там жил). Существующие дороги, парковки, школы, садики, поликлиники не переварят даже 100 тыс новых жителей. Во Львове есть 30 тыс свободных к заселению квартир? Это всё фантазии.

У вас устаревшие взгляды о городе, который довольно интенсивно меняется, в том числе имеет собственную стратегию развития общественного пространства, инфраструктуры, включая строительство новых бизнес хабов, площадок для бизнеса и планов по переносу промышленных предприятий за черту города ( как во всех развитых странах мира).



У вас устаревшие взгляды о городе, который довольно интенсивно меняется, в том числе имеет собственную стратегию развития общественного пространства, инфраструктуры, включая строительство новых бизнес хабов, площадок для бизнеса и планов по переносу промышленных предприятий за черту города ( как во всех развитых странах мира).

Исторический центр же должен быть пешим, а "задохнутся" в центре Львова в час пик, можно также как и в Киеве. Особенно такое впечатление может сложиться, если до 2006 года вы прожили в МАЛЕНЬКОМ городке, о названии которого даже стеснятесь упомянуть почему-то на ветке форума.

roberto dark написав:
Вы видели недавню статитстику по беженцам, выехавшим за границу из которых почти 26.7% бывшие жители Киева ( понаехи). Они точно все вернутся в столицу, или может разбредутся кто куда? Почему-то в Кропивницком рост оренды НАМНОГО больше чем в Киеве? Странно правда...Там ведь нет столько вакансий курьеров, маникюрщиц,массажистов, таксистов и т.д

cherchiltank написав:
З моїх знайомих не повернулися дві сім'ї, але це жінки з дітьми, ніхто з них працювати не збираються, будуть жити поки є безкоштовне житло, так що 90 відсотків тих що виїхали з Києва в Київ і повернуться, я вже мовчу про мовний бар'єр, та рівність менталітетів, невідповідність освіти тощо. Ви зараз приїдьте в Київ і подивіться як кожну неділю збільшується кількість людей а якщо з бензином вирішиться то чекаємо на довоєнні корки

Вы видели недавню статитстику по беженцам, выехавшим за границу из которых почти 26.7% бывшие жители Киева ( понаехи). Они точно все вернутся в столицу, или может разбредутся кто куда? Почему-то в Кропивницком рост оренды НАМНОГО больше чем в Киеве? Странно правда...Там ведь нет столько вакансий курьеров, маникюрщиц,массажистов, таксистов и т.д Вы видели недавню статитстику по беженцам, выехавшим за границу из которых почти 26.7% бывшие жители Киева ( понаехи). Они точно все вернутся в столицу, или может разбредутся кто куда? Почему-то в Кропивницком рост оренды НАМНОГО больше чем в Киеве? Странно правда...Там ведь нет столько вакансий курьеров, маникюрщиц,массажистов, таксистов и т.д

З моїх знайомих не повернулися дві сім’ї, але це жінки з дітьми, ніхто з них працювати не збираються, будуть жити поки є безкоштовне житло, так що 90 відсотків тих що виїхали з Києва в Київ і повернуться, я вже мовчу про мовний бар’єр, та рівність менталітетів, невідповідність освіти тощо. Ви зараз приїдьте в Київ і подивіться як кожну неділю збільшується кількість людей а якщо з бензином вирішиться то чекаємо на довоєнні корки З моїх знайомих не повернулися дві сім’ї, але це жінки з дітьми, ніхто з них працювати не збираються, будуть жити поки є безкоштовне житло, так що 90 відсотків тих що виїхали з Києва в Київ і повернуться, я вже мовчу про мовний бар’єр, та рівність менталітетів, невідповідність освіти тощо. Ви зараз приїдьте в Київ і подивіться як кожну неділю збільшується кількість людей а якщо з бензином вирішиться то чекаємо на довоєнні корки

roberto dark написав:
Стоячи у корку в центрі Києва може здатись, що повернулись усі, але на днях статистика показала що менше 2/3 .

Вы видели недавню статитстику по беженцам, выехавшим за границу из которых почти 26.7% бывшие жители Киева ( понаехи). Они точно все вернутся в столицу, или может разбредутся кто куда? Почему-то в Кропивницком рост оренды НАМНОГО больше чем в Киеве? Странно правда...Там ведь нет столько вакансий курьеров, маникюрщиц,массажистов, таксистов и т.д[/quote]

З моїх знайомих не повернулися дві сім’ї, але це жінки з дітьми, ніхто з них працювати не збираються, будуть жити поки є безкоштовне житло, так що 90 відсотків тих що виїхали з Києва в Київ і повернуться, я вже мовчу про мовний бар’єр, та рівність менталітетів, невідповідність освіти тощо. Ви зараз приїдьте в Київ і подивіться як кожну неділю збільшується кількість людей а якщо з бензином вирішиться то чекаємо на довоєнні корки[/quote]

Стоячи у корку в центрі Києва може здатись, що повернулись усі, але на днях статистика показала що менше 2/3 .[/quote]

cherchiltank написав:
Ну так процес повернення повільний, у кого житло на західній проплачене до кінця травня, хто чекає повернення бензину, хто відновлення роботи закладів, хто вирішив поєднати тимчасову еміграцію з відпочинком - до Туреччини ближче з Європи ніж з України, осінню всі будуть на місці при нинішній ситуації на фронті

vitaliian написав:
коммерцию не арендуют бомжи которым за счастье бесплатный корм и коврик в спортзале. Эти могут 100 лет сидеть в Польше лишь бы кормили.

Ой+ написав:
Поляки нормально так освоюють демографічний вибух. Зокрема тільки школярів очікують коло мільйону:

https://klubjagiellonski.pl/2022/04/21/ ... -wyzwanie/

800 tys. dzieci z Ukrainy. Polska szkoła udźwignie to wyzwanie?
Jaka jest strategia? Jak rząd przygotowuje szkoły na 700 tys. uczniów z Ukrainy

Є пільги і виплати на дітей, є преференції молодим працівникам і т.д.

Є пільги і виплати на дітей, є преференції молодим працівникам і т.д.

Активна не тільки Польща.

800 tys. dzieci z Ukrainy. Polska szkoła udźwignie to wyzwanie? https://klubjagiellonski.pl/2022/04/21/ ... -wyzwanie/

Поляки нормально так освоюють демографічний вибух. Зокрема тільки школярів очікують коло мільйону:800 tys. dzieci z Ukrainy. Polska szkoła udźwignie to wyzwanie?





Прямо там написано що 700-800к - це було дітей станом на 6 квітня. З них у дитсадках 36к, у школах 115к.

zerocool написав:
Прямо там написано що 700-800к - це було дітей станом на 6 квітня. З них у дитсадках 36к, у школах 115к.

Скільки з них вже повернулося на сьогодні, а скільки планує повернутися до вересня - сказати складно, але вже зрозуміло що ні про який мільйон не йдеться, це просто поляки хочуть вибити дод. гранти на освіту.

800 tys. dzieci z Ukrainy. Polska szkoła udźwignie to wyzwanie? https://klubjagiellonski.pl/2022/04/21/ ... -wyzwanie/

Поляки нормально так освоюють демографічний вибух. Зокрема тільки школярів очікують коло мільйону:800 tys. dzieci z Ukrainy. Polska szkoła udźwignie to wyzwanie?





Прямо там написано що 700-800к - це було дітей станом на 6 квітня. З них у дитсадках 36к, у школах 115к.

Скільки з них вже повернулося на сьогодні, а скільки планує повернутися до вересня - сказати складно, але вже зрозуміло що ні про який мільйон не йдеться, це просто поляки хочуть вибити дод. гранти на освіту. Прямо там написано що 700-800к - це було дітей станом на 6 квітня. З них у дитсадках 36к, у школах 115к.Скільки з них вже повернулося на сьогодні, а скільки планує повернутися до вересня - сказати складно, але вже зрозуміло що ні про який мільйон не йдеться, це просто поляки хочуть вибити дод. гранти на освіту.



Ой+ написав:
Біженців у Польщі по останнім даним, які знайшов стало ще більше:

Зазначається, що станом на 3 травня територію України покинули 5 657 185 осіб.

Більшість із них поїхала до Польщі — понад 3 млн людей.

7 квітня - 4,24 млн, з них в Польщі 2 млн https://tsn.ua/exclusive/kudi-ukrayinci ... 30758.html

Дітей коло 40%, то зараз їх у Польщі понад мільйон. Також регулярно бачу в https://www.spiegel.de/ все більші цифри українських дітей, що сіли за німецькі парти.

vitaliian написав:
Пока одних кормят в польшах на шару, другие бедствуют без клиентов и заказов. Это может продолжаться вечно? Если Шмыгаль хочет увидеть налоги, нужно вернуть переселенцев в их естественную среду обитания.



Ага!

Шмыгаль?

Переселенцев?

Пырысыленцы! Стройсь!Круууугом! Обратно в Нэньку-у-у крооооком ррруууш!

Вы так себе это представляете?

Вернуть переселенцев обратно может только ЗСУ и Мировое сообщество, опустив рашку до уровня тех самых пещер, о которых раньше писали.

И никак раньше, пока на головы прилетают бомбы и ракеты, переселенцы не вернутся из-под зонтика НАТО. Иначе чего было уезжать?

rjkz написав:
Ага!
Шмыгаль?
Переселенцев?
Пырысыленцы! Стройсь!Круууугом! Обратно в Нэньку-у-у крооооком ррруууш!
Вы так себе это представляете?
Вернуть переселенцев обратно может только ЗСУ и Мировое сообщество, опустив рашку до уровня тех самых пещер, о которых раньше писали.
И никак раньше, пока на головы прилетают бомбы и ракеты, переселенцы не вернутся из-под зонтика НАТО. Иначе чего было уезжать?
А тут - КОММЕРЦИЯ СТОИТ ПУСТАЯ! СРОЧНО ВСЕХ НАДО ОБРАТНО ВЗАД ДОМОЙ!

Wirująświatła написав:
у вас истерика, что вы перешли на капс? Я без сданной в аренду коммерции как то 35 лет жил и наверное столько же проживу. Это не спадщина, она относительно недавно приобретена.
не подскажите что им сейчас в Ирпене и других освобождённых территориях угрожает. Какой смысл их нахождения в Польше? А если война затянется на 8 лет, они там все 8 лет в спортзалах будут жить? А работать и платить налоги вы за них будете?

Пускай из них половина дети, они не работали, но создавали СПРОС, на котором зарабатывал украинский бизнес, создавая рабочие места и налоговые платежи. Если бизнесу некому продавать свой товар/услуги то ни о каких рабочих местах и налогах речь тоже не идёт.

Ой+ написав:
Дітей коло 40%, то зараз їх у Польщі понад мільйон. Також регулярно бачу в https://www.spiegel.de/ все більші цифри українських дітей, що сіли за німецькі парти.

Всі ці дані - про простий перетин кордону в один бік, і майже всі "великі цифри" - то станом на початок квітня, незабаром після цього зворотний потік уже зрівнявся, а потім і перевищив тих, хто виїжджає. Реальної цифри насправді ніхто не знає - є багато кордонів і люди їздять різними маршрутами, частина взагалі човники.



Але всі ці багато мільйонів - це суто мета газетних заголовків, найцікавіше, що всі зацікавлені перебільшувати - і противники міграції, і прихильники.

У руснявих ЗМІ вже пишуть що 10 або 12 мільйонів виїхало, думаю скоро у них буде цифра в 40, а потім 50, як з нашими літаками.



zerocool написав:
Всі ці дані - про простий перетин кордону в один бік, і майже всі "великі цифри" - то станом на початок квітня, незабаром після цього зворотний потік уже зрівнявся, а потім і перевищив тих, хто виїжджає. Реальної цифри насправді ніхто не знає - є багато кордонів і люди їздять різними маршрутами, частина взагалі човники.

Але всі ці багато мільйонів - це суто мета газетних заголовків, найцікавіше, що всі зацікавлені перебільшувати - і противники міграції, і прихильники.

У руснявих ЗМІ вже пишуть що 10 або 12 мільйонів виїхало, думаю скоро у них буде цифра в 40, а потім 50, як з нашими літаками.

За тим самим посиланням до 80% мали намір повернутися, думаю це буде близько до правди судячи з поточного розвитку подій.

